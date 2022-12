Bí quyết đơn giản giúp phụ nữ tuổi 30 duy trì nét thanh xuân

Động vật có vỏ:Thường xuyên ăn sò, hến, tôm, cua, nghêu,... sẽ cung cấp lượng kẽm cao. Kẽm rất quan trọng trong việc thúc đẩy hệ miễn dịch và ngăn ngừa nhiễm trùng, đặc biệt là ở những người lớn tuổi.

Rong biển: Thực phẩm này rất giàu khoáng chất lành mạnh, đặc biệt là i-ốt, rất tốt cho tuyến giáp khỏe mạnh.

Bơ: Có lẽ bạn đã nghe nói rằng bơ làm cho bạn tăng cân vì hàm lượng chất béo cao. Nhưng bạn không biết rằng những chất béo đó rất lành mạnh. Ăn một quả bơ mỗi ngày làm giảm cholesterol và hỗ trợ quá trình tái tạo da. Nó cung cấp cho cơ thể bạn vitamin C, kali và chất chống oxy hóa, và nó rất giàu axit folic.

Quả mọng: Dâu tây, quả mâm xôi, quả việt quất, nho ... những loại quả này có chứa các chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa một số loại tổn thương tế bào và có thể làm giảm sưng và đau khớp .

Cải thìa: Cải thìa có hàm lượng calo thấp, khiến loại rau này trở thành người chiến thắng trong việc giảm cân ở tuổi 30 của bạn. Giám đốc dinh dưỡng Amsterdam cho biết: Cải thìa có hàm lượng calo thấp, khiến loại rau này trở thành "người chiến thắng" trong việc giảm cân ở tuổi 30 của bạn. Nó giữ cho huyết áp ở mức bình thường, cải thiện tiêu hóa, giàu folate, và là một chất dinh dưỡng quan trọng trong thời kỳ mang thai và cho con bú, theo Eat This, Not That!

Thực phẩm từ đậu nành: Các thực phẩm đến từ đậu nành cũng là một trong những loại thực phẩm mà chị em nên bổ sung khi thiếu hụt nội tiết. Theo PGS.TS Lê Bạch Mai, Nguyên phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia: "Hàm lượng isoflavon trong đậu nành lên tới 151mg/150g đậu. Qua nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng estrogen sẽ được hấp thu bằng cách gắn vào các estrogen receptor (các thụ thể estrogen) trên tế bào. Isoflavon có cấu trúc phân tử gần giống với estrogen nội sinh của cơ thể, nên có thể dễ dàng được hấp thu qua các estrogen receptor để tạo các hiệu quả gần tương tự như estrogen nội sinh”.

Cà rốt: Loại rau này được biết đến để bảo vệ mắt nhờ beta-carotene, một chất mà cơ thể chuyển đổi thành vitamin A. Nó giúp võng mạc và các bộ phận khác của mắt hoạt động trơn tru. Nó cũng bảo vệ da khỏi ánh nắng và nếp nhăn sớm của da do tiếp xúc với tia UV.

Uống đủ nước nhiều: Nước luôn đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe cơ thể và đặc biệt là làn da. Chị em cần phải uống đủ nước mỗi ngày vì đây là nhân tố quan trọng giúp da được căng bóng, cấp ẩm. Thiếu nước sẽ khiến cho cơ thể bị lão hóa da sớm hơn, đặc biệt da do thiếu nước dễ mất đi vẻ sáng bóng, mịn màng. Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày là cách trẻ hóa da tự nhiên siêu đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện tại nhà. Đặc biệt nên uống 1 ly nước ấm vào buổi sáng và 1 ly vào buổi tối để đào thải độc tố, mang đến làn da mịn màng, tươi trẻ.

Cá béo và trứng: Các chuyên gia nói rằng khi một người đàn ông chạm ngưỡng 30, testosterone của anh ta bắt đầu giảm 1% mỗi năm. Chuyên gia Riemann nói: Vì vậy, thực phẩm có thể thúc đẩy việc duy trì các hoóc môn cân bằng là rất quan trọng. Cá béo và trứng chứa nhiều chất béo lành mạnh và vitamin D, cả hai đều có thể giúp tăng cường hoóc môn testosterone của bạn, theo Eat This, Not That!

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn