Bị nhóm côn đồ vô cớ tấn công, nam thanh niên tông xe vào cây đổ do bão tử vong

Ngày 17-9, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng gồm: Nguyễn Duy Th. (SN 2009, trú tại phường Tràng Minh, quận Kiến An); Trần Thành Đ. và Nguyễn Đức K. (cùng SN 2009, trú tại Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân); Đinh Việt A. (SN 2008, trú tại Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân); Nguyễn Ngọc Thảo (SN 2004) và Nguyễn Nam S. (SN 2008, đều trú tại xã An Đồng, huyện An Dương) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng.

6 đối tượng trong vụ án

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 8-9, Công an quận Lê Chân nhận được tin báo về việc anh N.T.K (SN 2005, trú tại Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa) bị tai nạn giao thông tại Cổng E Trung tâm thương mại Aeon Mall do điều khiển xe máy tông vào cây đổ dẫn đến chấn thương sọ não, tử vong sau đó.

Khẩn trương vào cuộc điều tra, Công an quận Lê Chân xác định trước đó, do bị nhóm đối tượng chưa rõ lai lịch dùng hung khí truy đuổi khiến nạn nhân sợ hãi điều khiển xe máy chạy tốc độ cao và tông vào cây đổ ở lòng đường dẫn tới tử vong.

Vào thời điểm xảy ra vụ án, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, TP Hải Phòng bị mất điện, cây gãy đổ hàng loạt ra lòng đường, hệ thống camera không hoạt động đã gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra, truy xét đối tượng.

Với quyết tâm cao, trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh làm rõ, bắt giữ đối tượng để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Chỉ trong thời gian ngắn, đến đêm 10-9, Công an quận Lê Chân và Đội 5 Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng đã truy xét, bắt giữ 6 đối tượng gây ra vụ việc trên.

Theo khai nhận ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 8-9, Nguyễn Duy Th. cùng gần chục đối tượng tập trung tại khu chung cư Hoàng Huy (xã An Đồng, huyện An Dương) sau đó bàn bạc, rủ nhau mang theo hung khí tìm đánh những nhóm thanh niên khác.

Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, khi đang đèo nhau bằng xe máy đến khu vực đường Hồ Sen về Trung tâm thương mại Aeon Mall thì nhóm của Th. bị một nhóm thanh niên khác đi 5 xe máy ném chai thủy tinh nhưng không trúng ai. Khi nhóm của Th. đuổi theo nhóm thanh niên trên đến ngã tư Bùi Viện - Lê Hồng Phong thì mất dạng.

Ngay sau đó, cả nhóm của Th. đang đi về đường Hồ Sen (hướng Nguyễn Văn Linh - Tô Hiệu) đến lối rẽ vào đường Nguyễn Công Trứ thì gặp lại nhóm " đối thủ" đi ngược chiều, trên 5 xe máy. Nhóm thanh niên kia tiếp tục ném chai thủy tinh về phía nhóm Th. nhưng không trúng ai, rồi bỏ chạy.

Đuổi theo đến khu vực cổng E Trung tâm thương mại Aeon Mall, nhìn thấy anh N.T.K. đang đi xe máy một mình, các đối tượng đã sử dụng đèn pin chích điện, dọc nhọn vô cớ tấn công anh K. Sợ hãi, anh K. điều khiển xe máy bỏ chạy sang làn đường ngược chiều, lạng lách tránh xe ô tô và tông vào cây đổ, ngã ra đường tử vong. Ngay sau đó, các đối tượng lập tức hò nhau rút khỏi hiện trường...

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, truy bắt những đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn tin: Báo Người Lao Động