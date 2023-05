Bắt nhóm “dơi đêm” gây 7 vụ trộm để đi... du lịch

Đối tượng Long.

Cả hai đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp dây chống sét có lõi đồng ở các trạm phát sóng của các nhà mạng trên địa bàn huyện Tân Châu, huyện Dương Minh Châu và TP Tây Ninh, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Xe ô tô gây án.

Trước đó, vào ngày 7/5, Công an huyện Tân Biên phát hiện, bắt giữ Tiến và Long đang cắt trộm dây cáp có lõi đồng tại một trạm thu phát sóng thuộc xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên. Công an thu giữ tang vật gồm: 1 xe ô tô BKS: 34D-00267, 2 cây kìm, 1 cây cờ lê, 2 điện thoại di động, 1 cuộn dây điện lõi bằng đồng nặng 23,8kg... Công an huyện Tân Biên đã bàn giao Long, Tiến cùng tang vật cho Công an huyện Tân Châu thụ lý điều tra.

Tang vật gây án.

Tại cơ quan Công an, cả hai khai nhận, đã điều khiển xe ô tô trên đến tỉnh Tây Ninh du lịch. Trên đường ngắm cảnh vùng đất Tây Ninh, Long quan sát thấy có nhiều trụ ăng ten ở các trạm phát sóng của các nhà mạng không có người trông giữ. Do vậy, chúng nảy ý định cắt trộm dây cáp chống sét có lõi đồng mang bán lấy tiền làm lộ phí chi tiêu trên đường!

Ban ngày, Tiến chở Long rảo quanh các tuyến đường quan sát các trạm phát sóng để xác định vị trí, rồi chờ đến đêm tối vắng người để gây án. Theo phân công, Long dùng công cụ cắt trộm dây cáp chống sét, còn Tiến ở ngoài ô tô cảnh giới. Gây án xong, cả hai trở lại nhà nghỉ ngủ, chờ đến sáng hôm sau mang số dây cáp bán phế liệu lấy tiền tiêu xài. Chúng đã thực hiện trót lọt 7 vụ trộm tại các địa bàn trên.

