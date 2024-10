Bắt người đàn ông sát hại vợ trẻ trên đường đi làm ca đêm

Ngày 13-10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiệu (SN 1997, trú tại xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội "Giết người".

Nguyễn Văn Thiệu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận tin báo khoảng 19 giờ 30 phút ngày 12-10, tại tỉnh lộ 309 thuộc thôn Bồ Yên, xã Hướng Đạo (Tam Dương) xảy ra vụ giết người, nạn nhân là chị H.Th.D. (SN 1997, trú tại xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương). Sau khi gây án, thủ phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án. Công an xác định Nguyễn Văn Thiệu là chồng nạn nhân đã gây ra vụ án nên truy tìm nghi phạm này.

Đến khoảng 11 giờ ngày 13-10, lực lượng tham gia điều tra vụ án đã làm rõ và phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội bắt giữ được Nguyễn Văn Thiệu, khi đang bỏ trốn tại thị trấn Sóc Sơn.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Thiệu khai bản thân và chị H.Th.D. kết hôn với nhau từ năm 2017 đến nay chưa có con chung. Trong quá trình sinh sống, giữa 2 vợ chồng phát sinh mâu thuẫn nên cách đây khoảng hơn 1 tháng, chị D. muốn ly hôn và bỏ về nhà mẹ đẻ ở xã Hoàng Hoa sinh sống. Sau đó, Thiệu đã nhiều lần yêu cầu vợ về nhà nhưng chị D. không đồng ý.

Tối ngày 12-10, Thiệu cài 1 con dao nhọn dài ở giữa xe và điều khiển xe máy đến đoạn đường trên đứng chờ vợ. Lúc này, chị D. điều khiển xe máy Honda Lead đi từ thôn 4, xã Hướng Đạo theo hướng ra tỉnh lộ 309 đi thị trấn Hợp Hòa (Tam Dương) để đi làm ca đêm.

Khi Thiệu điều khiển xe máy đi song song với xe chị D. đã hỏi và đề nghị vợ về nhà nhưng người phụ nữ không đồng ý. Lập tức, Thiệu dùng dao đâm vào phần bả vai trái của chị D. rồi rút dao ra.

Ngay sau đó cả 2 dừng xe lại, thấy nạn nhân bị chảy nhiều máu nên Thiệu đã điều khiển xe đưa vợ đến Trung tâm y tế huyện Tam Dương để cấp cứu. Ngay sau khi đưa vợ đến Trung tâm y tế huyện Tam Dương cấp cứu, Thiệu đã bỏ trốn xuống huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) và huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Về người vợ, do vết thương nặng, mất nhiều máu nên nạn nhân đã không qua khỏi.

Được biết, Thiệu có 1 tiền án mua bán trái phép chất ma túy năm 2015.

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động