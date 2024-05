Bật mí cách hút phong thủy giúp cửa hàng buôn may, bán đắt

Chọn mặt tiền

Theo phong thủy cửa hàng thì mặt tiền của cửa hàng tốt nhất nên rộng rãi, như vậy mới có thể thịnh vượng, có thể thu thập của cải và khách hàng chú ý đến mình.

Một số cửa hàng bên trong sâu và rộng, nhưng mặt tiền lại nông và hẹp, những cửa hàng như vậy kiếm tiền rất khó khăn.

Hoặc có một số cửa hàng để cây cối um tùm che mất biển hiệu của cửa hàng nên không được khách chú ý đến, nhìn cửa hàng có cảm giác hơi u ám nên nhiều khách ái ngại, tốt nhất khi chọn mặt tiền nên chọn chỗ nào rộng hoặc thoáng, sáng sủa, biển hiệu nổi bật.

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)

Hướng mặt tiền

Mở cửa hàng phải tốn rất nhiều công sức, nếu mặt tiền cửa hàng quay sai hướng thì sẽ khó nóng lên. Tức là cửa của cửa hàng không thể đối diện với các ác vật như đường đi thẳng, nhà cửa lớn, cột đèn,...

Trước cửa chính có góc nhà, cột nhà đâm thẳng vào hoặc đối diện với cầu thang, khiến sát khí càng nặng. Nếu đối diện với cột điện là "huyền châm sát", chủ về hung họa.

Xét về hình và thế của một mảnh đất, phần phía trước chủ thể (được gọi là minh đường) cần được giữ quang đãng, không bị các vật che chắn vì sẽ làm giảm tầm nhìn của gia chủ cũng như ngăn cản sự lưu thông của luồng khí tốt vào đại môn (cửa chính).

Hướng Tây cũng là điều cấm kỵ, nếu cửa chính của cửa hàng quay về toàn bộ hướng Tây sẽ dễ làm xáo trộn linh khí, khiến cửa hàng khó tiếp nhận cát khí.

Trong phong thủy truyền thống, hướng Đông là hướng tốt lành nhất, thu hút tài lộc và năng lượng tốt nhất, vì vậy nếu hướng cửa hàng có thể quay về hướng Đông sẽ cải thiện đáng kể hung khí.

Dùng vật phẩm phong thủy trang trí cửa hàng

Người làm ăn nên sở hữu ít nhất từ một đến vài món vật phẩm phong thủy cho cá nhân hoặc đặt tại cửa hàng. Nó không những mang lại may mắn mà còn giúp xua đuổi tà ma, trấn trạch hiệu quả. Đối với những mặt tiền, vị trí cửa hàng đi thuê không thuận lợi như ý muốn thì việc đặt vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải năng lượng xấu, hút tài lộc kinh doanh cho gia chủ.

Sử dụng những vật phẩm thu hút tiền tài như tỳ hưu, ngư ông đắc lợi, vận tài đồng tử, ông thần tài… là mẹo phong thủy buôn may bán đắt quan trọng mà shop mới không nên bỏ qua. Tùy theo bản mệnh của chủ cửa hàng mà lựa chọn loại vật phẩm, màu sắc, chất liệu… phù hợp để thu hút khí vận tốt và may mắn trong suốt quá trình kinh doanh.

Ví dụ, nếu chủ shop mệnh Kim thì hãy cân nhắc tỳ hưu bằng đá cẩm thạch trắng, long quy hay đồng điếu bằng ngọc, cá chép hóa rồng bằng đá non nước… Hoặc nếu người bán mệnh Hỏa thì nên chọn quả cầu phong thủy màu nóng (như đỏ, cam, vàng, hồng…), tượng gỗ tứ linh, tượng mèo thần tài…

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)

Hướng quầy thu ngân

Bên cạnh lựa chọn vật phẩm phong thủy, muốn tiền tài “chảy vào như nước”, chủ shop đừng quên sử dụng mẹo buôn bán đắt hàng đơn giản là xem hướng đặt quầy thu ngân hợp lý vì đó là nơi nhận tài khí trực tiếp cho cửa hàng. Theo đó, hướng đặt quầy tính tiền tốt nhất là Bạch Hổ (tức vị trí ở phía bên phải theo hướng nhìn từ trong ra ngoài), phía sau là một bức tường vững chắc (ngụ ý tiền bạc tụ lại một chỗ, không bị phân tán) và tránh đối diện trực tiếp với cửa chính.

Hướng mở cửa hàng

Việc chọn hướng mở cửa hàng rất quan trọng, đặc biệt với những người mở cửa hàng offline (kinh doanh online chọn địa chỉ làm kho bãi thì ít phụ thuộc hơn). Khi mở cửa hàng, tốt nhất nên tuân theo quy tắc mở từ trái sang phải và từ phải sang trái, tức là nếu đường phố hoặc hành lang bên trái dài thì cửa chính của cửa hàng sẽ mở cửa bên phải, còn nếu đường hoặc hành lang bên phải dài thì mở cửa bên trái.

Cửa trước phải thông thoáng, sáng sủa, thuận lợi cho khách hàng ra vào, nếu trước cửa có đài phun nước, hồ bơi nhỏ… có thể thu được năng lượng và của cải. Cửa hàng có điều kiện thì có thể cũng lắp cửa xoay, vì cửa xoay có thể tụ năng lượng tốt.

Vị trí bàn thờ thần tài

Đối với người làm ăn thì rất nên đặt bàn thờ thần tài tại nơi kinh doanh hoặc cửa hàng buôn bán của mình. Việc thờ cúng thần tài sẽ đem lại cho gia chủ sự may mắn trong làm ăn. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý một số điểm dưới đây khi thờ thần tài:

- Đặt bàn thờ thần tài đúng cách: Chủ shop cần chọn hướng đặt bàn thờ theo tuổi và mệnh của mình. Cần thắp nhang hàng ngày, lau dọn sạch sẽ bàn thờ thần tài vào ngày mùng 10 tháng Giêng, ngày 14 âm lịch và ngày cuối tháng.

- Cần chú ý thay hoa tươi trên ban thờ, không nên để hoa héo. Đặc biệt, gia chủ nên chọn những loại hoa mang ý nghĩa may mắn để cắm trong bình như hoa đồng tiền biểu trưng cho tài vận, hoa cúc biểu trưng cho trường thọ và hoa hồng biểu trưng cho may mắn… Nên tránh chọn những loại hoa không may mắn như hoa phong lan, hoa phù dung hoặc hoa sứ.

Vị trí biển hiệu

Biển hiệu nên đặt theo hướng thịnh vượng của cửa hàng, màu sắc biển hiệu nên chọn theo ngũ hành của cửa hàng, chọn màu sắc hợp mệnh theo ngũ hành tương sinh với tuổi của gia chủ.

Chất liệu của bảng hiệu cũng rất quan trọng, kim loại hay gỗ đều có tác động lớn đối với phong thủy tốt cho cửa hàng, tùy vào mệnh của tuổi chủ cửa hàng mà các biển hiệu sẽ làm bằng chất liệu khác nhau.

Ví dụ như chủ cửa hàng mệnh Hỏa thì nên làm biển hiệu bằng gỗ vì theo quy luật ngũ hành tương sinh thì Mộc sinh Hỏa.

Thông tin mang tính chất tham khảo.

Tác giả: Lan Anh (tổng hợp)

Nguồn tin: kinhtedothi.vn