Bắt đối tượng trốn nã sau khi lừa chiếm đoạt tiền tỷ

Đây là đối tượng vừa bị bắt giữ sau gần 1 năm lẩn trốn quyết định truy nã trên toàn quốc theo diện đặc biệt nguy hiểm.

Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền tiêu xài nên giữa tháng 11/2022, Nguyễn Đình Vũ tìm gặp bà Lê Thị Thanh Tâm, trú ở TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận), rồi nói dối với người phụ nữ này là mình cần vay tiền đầu tư kinh doanh có nhiều khả năng phát sinh lợi nhuận cao. Do cả tin nên bà Tâm đã cho Vũ vay hơn 1,7 tỷ đồng, nhưng khi cầm được tiền trong tay thì Vũ đã “lặn” biệt dạng. Sau nhiều lần dò tìm nhưng không phát hiện bóng dáng kẻ lừa đảo, đến đầu tháng 3/2023 bà Tâm đã gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận tố cáo hành vi phạm pháp của Vũ.

Nguyễn Đình Vũ sau khi bị bắt giữ theo quyết định truy nã.

Từ các chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 28/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, rồi lần lượt khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Nguyễn Đình Vũ trên toàn quốc theo diện đặc biệt nguy hiểm.

Sau các cuộc xác minh, truy lùng tại nhiều tỉnh, thành trong nước, mới đây, một tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ vây bắt Nguyễn Đình Vũ khi đối tượng này đang lẩn trốn tại tỉnh Thái Bình.

Nguyễn Đình Vũ (bên trái) khai nhận hành vi phạm tội. Ảnh: CACC.

Để có căn cứ đấu tranh mở rộng điều tra hành vi phạm tội của bị can, đề nghị những người bị hại của Nguyễn Đình Vũ cần sớm liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận, địa chỉ 02 Hà Huy Tập, phường Phước Mỹ, TP Phan Rang, để cung cấp thông tin, chứng cứ, tài liệu có liên quan cho điều tra viên Lương Thanh Trường. ĐT: 091.141.1462.

