Bắt giữ người phụ nữ trốn truy nã hơn 20 năm

Phương Thị Hà bị bắt sau 22 năm trốn tuy nã. Ảnh: L. Ngân.

Ngày 18/1, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, hoàn tất hồ sơ bàn giao bà Phương Thị Hà (59 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) cho Công an TP Cần Thơ xử lý theo thẩm quyền. Nữ bị can này bị bắt theo lệnh truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, tháng 11/2001, bà Phương Thị Hà bị Công an TP Cần Thơ khởi tố về tội danh trên nhưng bị can bỏ trốn khỏi nơi thường trú.

Trong quá trình trốn truy nã, bà Hà liên tục thay đổi chỗ ở, từ TP.HCM di chuyển lên nhà người quen ở xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Sông Bé (cũ) sinh sống. Sau đó, bà trốn sang Campuchia hành nghề buôn bán.

Đầu tháng 1, nữ bị can về lại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, thì bị cơ quan công an sở tại phát hiện bắt giữ.

Tác giả: Lê Ngân

Nguồn tin: zingnews.vn