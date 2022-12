Bắt đối tượng 'ship' 4.000 viên ma túy qua biên giới

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn bắt quả tang Pịa-Xốm-Mạ-Ni-Vông (SN 1996, trú tại huyện Noọng-Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) đang vận chuyển trái phép 4.000 viên ma túy tổng hợp tại khu vực Mốc Quốc giới 404 (1), thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Đối tượng Pịa-Xốm-Mạ-Ni-Vông cùng tang vật. (Ảnh: AB)

Bước đầu, đối tượng Pịa-Xốm-Mạ-Ni-Vông khai nhận vận chuyển số lượng ma túy trên từ bên kia biên giới về Việt Nam để lấy tiền công 200.000 kíp Lào, khi đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Hiện, chuyên án đang được BĐBP Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đối tượng Giàng A Vư tại Cơ quan Công an

Trong diễn biến khác, trong khi tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường liên huyện Ea Súp - Ea H’Leo, thuộc địa phận Tiểu khu 207, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện Ea Súp bắt quả tang Giàng A Vư (SN 1970, trú tại thôn 14, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp) đang vận chuyển 2 bánh heroin.

Tại cơ quan Công an, Giàng A Vư khai nhận mua lại số ma túy nêu trên của một đối tượng ở phía Bắc sau đó vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

