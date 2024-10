Bắt đối tượng lừa bán thùng container, chiếm đoạt tiền của nhiều người trên cả nước

Ngày 22/10, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Phúc (sinh năm 1996, trú tại: số 82/5, khu phố 4, phường Tân Hoà, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Phúc đã sử dụng thủ đoạn đăng tải bài viết có nội dung rao bán thùng container, bàn cân, xe nâng, phế liệu… trên mạng xã hội, khi bị hại có nhu cầu liên hệ, trao đổi thì đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc rồi cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt số tiền đặt cọc.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Phúc đã chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng của nhiều người trên cả nước.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bắc Giang đã làm rõ các số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng mà Phúc sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Tài khoản Facebook "Phúc Ngọc"; Số điện thoại 0587529826, 0584931042.

Các tài khoản Phúc sử dụng để chiếm đoạt của nạn nhân gồm: 054331073 mở tại ngân hàng VIB, 8861163693 mở tại ngân hàng BIDV, 8044393939 mở tại ngân hàng Techcombank mang tên Nguyễn Minh Phúc; tài khoản số 700011332268 mở tại ngân hàng Shinhan, 85909116868 mở tại ngân hàng MB mang tên Nguyễn Thái Sơn và tài khoản số 057312358 mở tại ngân hàng VIB mang tên Trần Thị Kim Ngọc.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, đảm bảo quyền lợi của bị hại, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bắc Giang đề nghị các cá nhân, tổ chức nào đã bị Nguyễn Minh Phúc chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn trên thì liên hệ ngay với Cơ quan CSĐT Công an TP.Bắc Giang, địa chỉ: số 6, đường Lý Thái Tổ, phường Trần Phú, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (Số điện thoại: 0240.3.688.788 hoặc điều tra viên Lê Văn Việt, SĐT 0325.084.656) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

