Bắt đối tượng cùng 6 bánh heroin và 12 nghìn viên ma túy

Vào hồi 13h30, ngày 5/1, tại khu vực bản Xa Dung B, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Phòng CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Sùng A Di, SN 1974, trú tại bản Chua Ta A, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên về hành vi Mua bán trái phép chất ma tuý; vật chứng thu giữ 6 bánh heroin (có khối lượng khoảng 2kg), 12 nghìn viên ma tuý tổng hợp, 1 xe máy, 1 ĐTDĐ, cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Đối tượng Sùng A Di cùng tang vật.

Tác giả: Văn Hiển

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân