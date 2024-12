Bắt giữ đối tượng trộm cắp hơn nửa tỷ đồng tại quán ăn

Theo thông tin ban đầu, vào cuối tháng 12/2024, anh B.V.L (SN 1967), chủ một nhà hàng tại phường Long Hương, TP Bà Rịa, đã phát hiện mình bị mất trộm số tiền khoảng 650 triệu đồng trong phòng nghỉ của nhà hàng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Bà Rịa đã nhanh chóng huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét và xác định đối tượng gây án.

Qua trích xuất hệ thống camera giám sát tại hiện trường, lực lượng công an xác định đối tượng gây án có phương thức thủ đoạn trộm cắp rất chuyên nghiệp và tinh vi. Đối tượng đã sử dụng các tuyến đường ít người qua lại, như đường mòn, đường rừng và những khu vực vắng vẻ, khiến cho công tác truy vết gặp rất nhiều khó khăn.

Đối tượng Nguyễn Văn Lợi cùng tang vật vụ án. Hình: CACC



Ngày 21/12/2024, tổ công tác của Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP Bà Rịa đã khoanh vùng và phát hiện đối tượng xuất hiện tại khu vực xử lý rác thải thuộc xã Tóc Tiên và xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Tuy nhiên, đối tượng đã rời khỏi khu vực này và di chuyển đến các tỉnh khác nhằm trốn tránh sự truy lùng của lực lượng chức năng.

Sau khi sàng lọc thông tin, đến ngày 25/12/2024, Công an TP Bà Rịa xác định được danh tính đối tượng là Nguyễn Văn Lợi. Tuy nhiên, sau khi thực hiện vụ trộm, Lợi đã mang theo số tài sản trộm cắp được và bỏ trốn khỏi khu vực, đến các tỉnh miền Trung và miền Bắc để ẩn náu.

Với quyết tâm truy bắt đối tượng, Công an TP Bà Rịa đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Công an xã Quỳnh Yên (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) để giám sát khu vực cư trú của Nguyễn Văn Lợi. Sau quá trình theo dõi và vận động gia đình, vào sáng ngày 27/12/2024, Nguyễn Văn Lợi đã chủ động đến cơ quan công an trình diện và giao nộp toàn bộ số tiền đã trộm cắp.

Tại cơ quan Công an, Lợi khai nhận bản thân có sử dụng ma túy và vay tiền qua các app cho vay trực tuyến để phục vụ nhu cầu cá nhân. Trong tình trạng nợ nần chồng chất và không có khả năng chi trả, Lợi nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Lợi đã lên kế hoạch tỉ mỉ, chọn mục tiêu là nhà hàng của anh B.V.L, đồng thời nghiên cứu các lối ra vào và chuẩn bị phương tiện để thực hiện vụ trộm mà không để lại dấu vết.

Tính đến nay, lực lượng Công an đã thu hồi được hầu hết số tài sản bị mất. Nguyễn Văn Lợi hiện đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.

Công an TP Bà Rịa khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với đối tượng này, đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp mạnh mẽ để đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững bình yên cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2025.

