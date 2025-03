Bắt 6 cán bộ phường, quận 'bảo kê' vi phạm xây dựng

Chuyên án này nhằm cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Kết luận 12-KL/TW ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn đặc biệt là các cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này và Công an TP. Hà Nội đã phát hiện nhóm cán bộ nhận hối lộ để bỏ qua vi phạm xây dựng.