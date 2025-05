Bắt 2 đối tượng chuyên chăn dắt các nữ tiếp viên quán karaoke độ tuổi từ 14 đến 19

Ngày 22/5, Công an tỉnh Nam Định thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã khởi tố 2 bị can Phạm Đình Hùng (34 tuổi, trú tại thôn Khang Phú Quý, xã Yên Bình, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) và Trần Đình Hoàng (17 tuổi, trú tại xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Đình Hùng, Trần Đình Hoàng.

Bị can Phạm Đình Hùng.

Theo điều tra, Hùng quen biết và nhận Hoàng là con nuôi. Sau đó, Hùng rủ Hoàng về huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cùng hành nghề quản lý, chăn dắt các nữ nhân viên phục bấm bài, rót bia, rượu tại các quán karaoke trên địa bàn các xã thuộc huyện Ý Yên.

Hùng giao cho Hoàng đảm trách việc tuyển các nữ nhân viên và đưa, đón nữ nhân viên đi làm.

Nữ nhân viên của "bố con" Hùng, Hoàng có độ tuổi từ 14 tuổi đến 19, chủ yếu đến từ những gia đình khó khăn, bỏ học sớm.

Phạm Đình Hùng thuê một ngôi nhà 2 tầng tại thôn Mỹ Lộc, xã Phú Hưng, huyện Ý Yên để cho các nữ nhân viên ở.

Khi có yêu cầu, Hùng, Hoàng sẽ chở các nữ nhân viên đến phục vụ tại quán karaoke, sau đó hưởng phần trăm hoa hồng từ số tiền chủ quán trả cho nữ nhân viên.

Cuối tháng 4/2025, Hoàng tuyển được cháu L.T.H (14 tuổi, trú tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) và cùng Hùng thuê ô tô về Thanh Hóa đón cháu L.T.H về Ý Yên, tỉnh Nam Định làm nhân viên phục vụ quán karaoke.

Sau 2 ngày đi làm, thấy công việc không như ý muốn, cháu H. đã nhắn tin cho người nhà đến đón.

Phát hiện cháu H. có ý định bỏ trốn, Hùng đã chỉ đạo Hoàng đe dọa, uy hiếp để H. từ bỏ ý định.

Trần Đình Hoàng đã có lời nói đe dọa, dùng tay tát, thu điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 7plus của cháu H. rồi đem cầm cố tại một cửa hàng điện thoại lấy 200.000 đồng; ép cháu H. viết giấy vay nợ 35.000.000 đồng.

Muốn đón cháu H. về, gia đình phải đưa cho Hùng, Hoàng số tiền 40 triệu đồng hoặc nếu cháu H bỏ trốn, 2 đối tượng sẽ tìm về Thanh Hóa để đòi nợ mẹ của H.

Sáng sớm 10/5, cháu L.T.H đã bỏ trốn thành công và đến trình báo cơ quan công an vào ngày 12/5.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của 2 bị can Phạm Đình Hùng, Trần Đình Hoàng.

Tác giả: Hoàng Mai

Nguồn tin: nguoiduatin.vn