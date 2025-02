Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 1/2025

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quang cảnh phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 1/2025

Tại phiên họp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến dự thảo lần đầu Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và việc xây dựng chương trình, đề án nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030 được xây dựng trên cơ sở bám sát chủ đề Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV xác định tại Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII; các định hướng của Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045… Dự thảo Báo cáo chính trị cũng được Tiểu ban Văn kiện tổ chức nhiều cuộc họp để thảo luận và xin ý kiến bằng văn bản.

Dự thảo Báo cáo chính trị gồm 2 phần với các nội dung chính. Phần thứ nhất tập trung đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; những bài học kinh nghiệm. Phần thứ hai là quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó đưa ra dự báo bối cảnh tình hình; quan điểm, mục tiêu phát triển tỉnh Nghệ An giai đoạn 2025-2030; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XX phải cập nhật, rà soát lại bảng chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX

Với quan điểm, Chủ đề đại hội phải thể hiện rõ thông điệp của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về định hướng, yêu cầu, động lực, quyết tâm chính trị thực hiện thắng lợi mục tiêu của nhiệm kỳ 2025 - 2030, vững vàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc. Chủ đề đại hội đồng thời là tiêu đề của Báo cáo chính trị, chi phối toàn bộ quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2025 - 2030; ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đều có khả năng hiểu và vận dụng được. Tổ biên tập đã đề xuất 3 phương án về chủ đề đại hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh góp ý về chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 -2030

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An góp ý vào các đột phá phát triển trong nhiệm kỳ tới

Theo các đại biểu, Báo cáo chính trị phải được xây dựng, hoàn thiện có tính khái quát, toàn diện, làm rõ những kết quả đạt được; đưa ra được những định hướng quan trọng về phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới đảm bảo phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; phù hợp với những định hướng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc... Bên cạnh đó, các đại biểu đã góp ý về chủ đề của đại hội; việc bổ sung số liệu, đánh giá các chỉ tiêu nhằm đảm bảo sát tình hình thực tế...; đặc biệt là việc đánh giá làm nổi bật 3 khâu đột phá đã đề ra và tồn tại, khó khăn, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung kết luận nội dung phiên họp

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đánh giá cao nỗ lực của Tổ Biên tập đã rất cố gắng tập trung xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Cơ bản đồng tình với bố cục, nội dung của dự thảo Báo cáo chính trị, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu dung lượng dự thảo Báo cáo chính trị phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Tổ biên tập tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để xây dựng các phương án về chủ đề đại hội. Dự thảo Báo cáo chính trị phải nhận định đúng và sát tình hình.

Người đứng đầu Tỉnh ủy đã định hướng một số nội dung cụ thể trong dự thảo Báo cáo chính trị, đồng thời yêu cầu Tổ biên tập rà soát lại các mục tiêu cụ thể, các nhiệm vụ và giải pháp trong dự thảo Báo cáo chính trị để phù hợp với thực tế.

Liên quan đến các Chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan đề xuất các chương trình, đề án cụ thể, Tổ Biên tập tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Tổ Biên tập bám sát kế hoạch của Tiểu ban Văn kiện để hoàn thiện dự thảo đảm bảo nội dung và tiến độ. Bên cạnh đó, Tổ Biên tập đối chiếu dự thảo báo cáo với các nội dung Nghị quyết của Trung ương; chuẩn bị các Hội nghị, Hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo chính trị.

Cũng trong chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã nghe báo cáo kết quả sưu tầm, bổ sung tư liệu về đồng chí Lê Hồng Phong.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn