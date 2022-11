Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Quang cảnh phiên họp

Đề nghị làm rõ trách nhiệm, công tác phối hợp trong phòng ngừa, hạn chế các cuộc đình công không đúng trình tự pháp luật trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Kha Văn Tám trình bày dự thảo Đề án

Phiên họp đã nghe và cho ý kiến về dự thảo Đề án “Tăng cường phòng ngừa, hạn chế các cuộc đình công không đúng trình tự pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2030”.

Đề án được xây dựng nhằm chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa giảm thiểu phát sinh tranh chấp lao động tập thể và đình công tại các doanh nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm đến các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp có từ 500 lao động trở lên. Hạn chế thấp nhất việc xảy ra đình công không đúng trình tự, thủ tục. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, xây dựng phát triển doanh nghiệp, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị trong dự thảo Đề án cần phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị để thực hiện đúng quy trình, quy định phù hợp với tình hình thực tiễn và bổ sung các giải pháp kịp thời với từng giai đoạn cụ thể

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc đề nghị cần bổ sung thêm phần trách nhiệm của các ngành trong khối Nội chính

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam đề xuất thêm phương án xử lý khi xảy ra đình công

Giám đốc Công an tỉnh Phạm Thế Tùng đề nghị cần xem xét lại nguyên nhân sâu xa của các cuộc đình công từ đó đề ra định hướng sát với thực tế

Góp ý vào dự thảo Đề án, các đại biểu đề nghị cần nghiên cứu lại những hạn chế trong công tác phòng ngừa đình công, cần đánh giá sát những nhiệm vụ của lực lượng Công an; nghiên cứu nguyên nhân sâu xa là xuất phát từ chế độ đãi ngộ đối với người lao động, vì vậy, bên cạnh các giải pháp tuyên truyền, vận động nắm tình hình, cần giải quyết vấn đề cốt lõi, căn cơ về chính sách lương, an sinh xã hội, chế độ đãi ngộ...; từ đó, đưa ra được định hướng sát với thực tế. Cần làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chứ không chỉ lực lượng Công an, Công đoàn; thực hiện hiệu quả phương án “4 tại chỗ”.

Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 1, Ban Tổ chức Trung ương Phạm Thanh Tùng đề nghị cần thêm giải pháp nâng cao nhận thức, công tác giáo dục cho đội ngũ người lao động; có cơ chế chính sách đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đức Cường cho biết cần xem xét việc bố trí biên chế các tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp

Các đại biểu đề nghị cần bổ sung phần đánh giá thực trạng, nâng cao trách nhiệm của các đơn vị ngành Nội chính; bổ sung thêm giai đoạn thực hiện đề án, cần xây dựng phương án, gắn trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, phân công rõ trách nhiệm để khi xảy ra đình công thì các cơ quan chủ động thực hiện, không để bị động, bất ngờ...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, việc xây dựng Đề án là rất cần thiết, đây là đề án khó. Liên đoàn Lao động tỉnh đã chuẩn bị tương đối rõ ràng từ thực trạng, nguyên nhân, tồn tại, hạn chế, mục tiêu, giải pháp. Về mặt tổng thể tương đối tốt, tuy nhiên đề án không chỉ xây dựng giải pháp phòng ngừa và hạn chế mà cần bổ sung thêm phần giải quyết xử lý khi các cuộc đình công xảy ra; cần nêu rõ trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị để xử lý kịp thời, giải quyết hài hòa. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét ban hành, đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo cần tiếp tục cập nhật, bổ sung hoàn thiện dần để phù hợp với tình hình thực tế.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cho biết, trong thời gian tới, với việc đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, dự báo số lượng lao động làm việc tại các khu/cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong vài năm tới tăng rất nhanh, số lượng đông; đây là nhiệm vụ cần quan tâm chỉ đạo thực sự, cần tiếp cận sớm, tránh bỡ ngỡ và làm chủ được tình hình.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, cần phân tích kỹ nguyên nhân cụ thể của 19 cuộc đình công trong giai đoạn 2018 đến tháng 6/2022, từ đó đề ra các giải pháp thực hiện phù hợp; khi xảy ra 19 cuộc đình công thì cơ quan nào nắm thông tin đầu tiên, tiếp đến là trách nhiệm, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị nào; để từ đó có giải pháp cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị khi xảy ra đình công. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần nắm thật chắc nội dung này, ban hành kèm theo Đề án cần có báo cáo phân tích kỹ, cung cấp đầy đủ số liệu, dữ liệu, có dự báo thực tiễn trong thời gian tới; Đề án xây dựng trong giai đoạn 2023 – 2025, tính đến năm 2030. Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh chuẩn bị tiếp nội dung, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đề xuất cấp nào ban hành Đề án. Sau khi hoàn thiện Đề án, UBND tỉnh cần họp, thảo luận kỹ nội dung này, trình Ban Thường vụ vào Quý I năm 2023.

Thống nhất thông qua Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX

Tiếp đó, các đại biểu đã cho ý kiến về Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng đề nghị cần nắm tình hình nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, nhân dân để phối hợp tốt giải quyết các vấn đề tại cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị cần nâng cao hoạt động và nhân rộng mô hình “Tổ tự quản” tại các khu dân cư, nghiên cứu có chế độ chính sách cho đội ngũ này

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu

Thống nhất thông qua nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định, Nghệ An có địa bàn rộng, dân số đông, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, công tác tôn giáo đa dạng, phong phú, phức tạp; vì vậy, việc phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất là rất tốt. Trong thời gian qua, việc thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới được thực hiện bài bản, huy động được nhiều nguồn lực thực hiện đạt kết quả tích cực, thay đổi bộ mặt tỉnh Nghệ An. Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong phát động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng thuận, sát cánh của nhân dân; từ đó đã huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển tỉnh Nghệ An.

Tổng biên chế công chức khối hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2023 giảm 26 biên chế so với năm 2022

Cũng trong sáng nay, phiên họp đã cho ý kiến về giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2023; bàn quyết định giao biên chế công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định số 68-NĐ/CP khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023.

Theo đó, Bộ Nội vụ giao cho tỉnh Nghệ An năm 2022 là 3.318 biên chế theo Quyết định số 1036/QĐ-BNV ngày 30/9/2021. HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 số biên chế năm 2022 là 3.314 người và dự phòng 4 biên chế của Bộ phận Nội vụ TX Hoàng Mai. Tổng số biên chế hiện có tính đến ngày 30/9/2022 là 3.057 người, còn 257 biên chế đang làm quy trình tuyển dụng công chức để thay thế cán bộ, công chức nghỉ hưu, nghỉ tinh giản...

Tổng số được giao theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND của HĐND tỉnh thống nhất về số lượng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2022 là 265 người. Số lao động hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP hiện có tính đến ngày 30/9/2022 là 262 người.

Năm 2023, tổng biên chế công chức khối hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An là 3.292 biên chế, giảm 26 biên chế so với năm 2022; tổng số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính là 265 người, tương đương năm 2022.

Thống nhất thông qua nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn sự chia sẻ từ các cơ quan, địa phương trong giải quyết bài toán về giao biên chế. Đồng thời, giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Phiên họp cũng đã thống nhất thông qua Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về công tác tôn giáo; ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2023.

