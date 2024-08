Bám sát kịch bản tăng trưởng để điều hành, phấn đấu hoàn thành và đạt kết quả cao nhất kế hoạch đề ra

Phiên họp đã thống nhất thông qua các nội dung dự thảo: Dự thảo đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự thảo Đề án xây dựng thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An “sạch về ma túy”. Dự thảo Đề án bảo đảm an ninh công nhân góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2024-2030. Dự thảo Kế hoạch cải thiện thứ hạng và Nâng cao Chỉ số Đổi mới Sáng tạo (PII) tỉnh Nghệ An năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.