Bắc bộ rét sâu vào cuối tuần kèm theo mưa

Thời điểm đêm thứ Sáu, ngày thứ Bảy, gió mùa Đông bắc bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Bắc bộ, sau đó mở rộng ra khu vực đồng bằng Bắc bộ, Tây Bắc bộ. Đêm 7/12 tiếp tục mở rộng ra các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong hai ngày 6-7/12, miền Bắc sẽ chuyển mưa nhỏ rải rác. Từ đêm 6/12, nhiệt độ giảm dần, trời chuyển rét.

Thời điểm rét nhất ở miền Bắc tập trung vào hai ngày 7-8/12. Trong các đợt rét này, nhiệt độ trung bình ở Bắc bộ khả năng xuống dưới 20 độ. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, không giống như các đợt không khí lạnh trước (chỉ gây rét về đêm và sáng), đợt không khí lạnh lần này khiến trời rét cả ngày, kết hợp với mưa nhỏ rải rác làm tăng cảm giác giá buốt.

Bắc bộ đón đợt gió mùa đông bắc mạnh kèm theo mưa vào cuối tuần này

Thủ đô Hà Nội dự báo giảm nhiệt từ đêm 6/12. Ngày 7/12, trời có mưa nhỏ, nền nhiệt giảm xuống còn 18-20 độ C. Ngày 8/12, nhiệt độ trong ngày ở Thủ đô từ 16-20 độ. C Đây sẽ là đợt rét nhất từ đầu mùa tại Hà Nội.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong hai ngày 6-8/12, các tỉnh miền Trung có khả năng hứng chịu một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế từ 7/12 trời chuyển rét với nhiệt độ cao nhất giảm xuống dưới 23 độ C.

Trong nửa cuối tháng 12, miền Bắc có thể đón đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay. Nền nhiệt trung bình trong tháng có thể thấp hơn so với trung bình nhiều năm.

Các đợt rét trong nửa cuối tháng 12, đầu tháng 1 có thể là rét khô, nền nhiệt giảm sâu về đêm và sáng. Khu vực vùng núi và trung du phía Bắc có khả năng xảy ra tình trạng băng giá và sương muối thời gian này.

Tác giả: Hạ Quỳnh

Nguồn tin: anninhthudo.vn