An ninh thắt chặt tại phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao ban hành, Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - bị truy tố 3 tội danh gồm: Tham ô tài sản, Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cơ quan CSĐT Bộ Công an cáo buộc, bị can Trương Mỹ Lan dù không giữ chức vụ tại Ngân hàng SCB, song lại là người lũng đoạn, chi phối loạt lãnh đạo ngân hàng này để họ giúp sức rút ruột hơn 304.000 tỷ đồng. Cáo trạng nêu rõ, từ năm 2012 đến tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ từ 85 - 91,5% cổ phần SCB. Từ đó, bị can trở thành cổ đông có "quyền lực" để chỉ đạo, điều hành, thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.