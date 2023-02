Án mạng kinh hoàng vừa xảy ra ở Tây Ninh

Ngày 17-2, mạng xã hội xôn xao clip công an khống chế một đối tượng có biểu hiện "ngáo đá" được cho là mới sát hại mẹ ruột. Theo người chia sẻ clip thì đối tượng này đã ra tay rất kinh hoàng.

Qua xác minh, vụ việc trên xảy ra ở phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Hiện trường vụ án mạng được người dân chia sẻ lên mạng xã hội

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo công an tỉnh Tây Ninh xác nhận có sự việc trên, đồng thời cho biết, người con trong lúc "ngáo đá" đã có hành vi giết mẹ ruột mình một cách dã man. "Hiện đối tượng vẫn còn ngơ ngơ, chưa tỉnh táo"- vị này thông tin.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý.

CLIP: Công an khống chế nghi phạm "ngáo đá" giết mẹ ruột được chia sẻ trên mạng xã hội

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động