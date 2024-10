Ấm tình quân - dân nơi xứ đạo

Trong hành trình gắn kết ấy, tình quân dân trên các vùng quê có đạo ở xứ Nghệ thêm bền chặt; quân-dân cùng chung sức, đồng lòng xây dựng cuộc sống bình yên, phát triển.

Nhiều năm nay, chị Nguyễn Thị Phúc, giáo dân thuộc Giáo họ Tân Hương, Giáo xứ Bố Sơn ở xóm 6, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) luôn coi các hội viên Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) Nghệ An như ân nhân của mình. Hoàn cảnh gia đình chị Phúc hết sức khó khăn, cuộc sống cả gia đình phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, bản thân chị lại bị bệnh u xương, không có điều kiện chữa trị. Trước hoàn cảnh đó, Hội Phụ nữ Bộ CHQS Nghệ An đã nhận giúp đỡ, hỗ trợ gia đình chị Phúc. Theo đó, ngoài hỗ trợ chị Phúc hơn 11 triệu đồng, Hội Phụ nữ Bộ CHQS Nghệ An còn giúp gia đình chị sản xuất, thu hoạch màu; tặng sách vở, quần áo cho các con chị… Nhờ có sự giúp sức, hỗ trợ của Hội Phụ nữ Bộ CHQS Nghệ An, gia đình chị Phúc giảm bớt khó khăn. Điều đặc biệt, các con của chị đã vơi bớt sự tự ti trong cuộc sống và tiếp tục được đến trường.

Hội viên Hội Phụ nữ Bộ CHQS Nghệ An chăm sóc các cháu mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật mẹ Teresa Calcutta.

Được biết, những năm qua, thực hiện mô hình “Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo”, đều đặn hằng tháng Hội Phụ nữ Bộ CHQS Nghệ An đều tổ chức trích kinh phí nấu cơm và mua quà tặng các cháu mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật mẹ Teresa Calcutta thuộc Giáo họ Tân Hương, Giáo xứ Bố Sơn ở xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc. Ngoài ra, Hội Phụ nữ Bộ CHQS Nghệ An còn tổ chức kết nghĩa với Chi hội Phụ nữ xóm 6, xã Nghi Vạn. Qua hoạt động kết nghĩa, Hội Phụ nữ Bộ CHQS Nghệ An đã góp phần giúp các hội viên Chi hội Phụ nữ xóm 6, xã Nghi Vạn có nhiều thay đổi trong hoạt động của chi hội và cuộc sống của hội viên.

Bà con giáo dân Giáo xứ Đồng Yên, xóm 3, Nghi Phú luyện tập trên bộ dụng cụ do Lữ đoàn Thông tin 80 hỗ trợ.

Khuôn viên nhà văn hóa xóm 3, xã Nghi Phú, thành phố Vinh (Nghệ An), chiều chiều bà con giáo dân lại hồ hởi tham gia các hoạt động, luyện tập thể thao trên bộ dụng cụ do Lữ đoàn Thông tin 80 hỗ trợ. Được biết, bà con xóm 3 gần 100% đồng bào Công giáo thuộc Giáo xứ Đồng Yên. Thực hiện phong trào “Dân vận khéo” Lữ đoàn Thông tin 80 đã hỗ trợ xóm 3 xây dựng nông thôn mới. Cùng với việc xây dựng khu vui chơi sinh hoạt ngoài trời tặng xóm 3, Lữ đoàn đã hỗ trợ một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Hội Phụ nữ Lữ đoàn nhận đỡ đầu 2 cháu mồ côi bố, mẹ trên địa bàn xã Nghi Phú.

Chị Nguyễn Thị Bình, giáo dân ở Giáo xứ Yên Đại, xóm 7, xã Nghi Phú, một trong những gia đình được Lữ đoàn Thông tin 80 giúp đỡ nói: “Có sự hỗ trợ của bộ đội Lữ đoàn Thông tin 80 gia đình tôi đã vơi bớt khó khăn, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Nhất là từ sự hỗ trợ, đỡ đầu của Hội Phụ nữ Lữ đoàn các con tôi tiếp tục được đi học”.

Đường về Giáo xứ Nghi Lộc thuộc xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu hôm nay luôn khang trang sạch sẽ và rợp bóng cờ Tổ quốc. Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban CHQS huyện Diễn Châu trao tặng nhân dân Giáo xứ Nghi Lộc công trình "Đường cờ Tổ quốc" có chiều dài hơn 400m, được bố trí 32 trụ cờ, với tổng kinh phí gần 40 triệu đồng và hỗ trợ một gia đình xây dựng nhà ở.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 16 hỗ trợ xóm 4, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu tu sửa nhà văn hóa xóm.

Trong niềm vui về sự đổi thay của địa phương, ông Lê Thanh Minh, giáo dân Giáo xứ Nghi Lộc phấn khởi nói: “Có sự hỗ trợ của các chú bộ đội Ban CHQS huyện Diễn Châu bộ mặt địa phương thay đổi hẳn. Không những vậy, bà con trong Giáo xứ luôn nghe lời bộ đội tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, nhờ vậy phong trào của bà con trong thôn sôi nổi hơn so với trước đây”.

Dẫn chúng tôi tham quan khuôn viên nhà văn hóa xóm 4, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu vừa được Lữ đoàn Pháo binh 16 hỗ trợ nâng cấp, chỉnh sửa, ông Trần Văn Thể, thành viên Hội đồng mục vụ Giáo xứ Phú Xuân (xã Quỳnh Tam) giới thiệu: “Bộ đội hỗ trợ kinh phí, đóng góp ngày công cùng nhân dân lao động hơn một tháng giúp đỡ thôn xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa mới được như hôm nay. Công trình này không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí cho bà con mà còn giúp địa phương củng cố, nâng cấp tiêu chí nông thôn mới”.

Ban CHQS huyện Diễn Châu trao kinh phí hỗ trợ ông Lê Thi Sĩ, người dân Giáo xứ Nghi Lộc xây nhà ở.

Được biết, cùng với việc hỗ trợ hơn 100 triệu đồng, Lữ đoàn Pháo binh 16 còn huy động hàng trăm ngày công bộ đội giúp xóm 4 củng cố, tu sửa nhà văn hóa. Không chỉ vậy, những năm qua Lữ đoàn Pháo binh 16 còn phối hợp với Ban Hành giáo và bà con Giáo xứ Phú Xuân thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như, tu sửa, đổ bê tông đường giao thông, giúp các gia đình khó khăn tu sửa nhà ở, thu hoạch mùa…

Đồng chí Phan Thanh Đoài, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: “Có sự giúp sức của các đơn vị lực lượng vũ trang đã góp phần làm đổi thay diện mạo các vùng quê đồng bào có đạo. Qua đó đã tiếp thêm nghị lực cho bà con vươn lên trong cuộc sống và thắt chặt thêm tình đoàn kết quân – dân”.

Tác giả: Ngọc Thăng

Nguồn tin: qdnd.vn