Ấm lòng "phiên chợ tết 0 đồng" cho bệnh nhân nghèo

Sáng 7/2, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức Chương trình “Phiên chợ Tết 0 đồng”. Chương trình có sự tham gia của các nhà tài trợ, các y, bác sĩ và bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện.

Phiên chợ 0 đồng dành cho các bệnh nhân.

“Phiên chợ Tết 0 đồng” do Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban An sinh Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức nhằm chia sẻ, hỗ trợ những suất quà đậm hương vị ngày Tết, động viên những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Mang không khí tết đến với bệnh nhân và người nhà.

Tại chương trình, các bệnh nhân đã được tặng miễn phí các nhu yếu phẩm cần thiết. Thông qua các món quà, các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và nhà tài trợ mong muốn được chung tay tiếp sức, tiếp thêm niềm tin, nghị lực, giúp các bệnh nhân vượt lên nỗi đau đớn bệnh tật.

Lãnh đạo bệnh viện HNĐK Nghệ An cùng nhà tài trợ trao lì xì mừng tuổi các bệnh nhân.

Tại chương trình, ngoài những món quà miễn phí từ các gian hàng, lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và các nhà tài trợ cũng đã có thêm những món quà nhỏ mừng tuổi cho các bệnh nhân.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.vn