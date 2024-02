Công an Nghệ An nấu bánh chưng tặng bệnh nhân nghèo

Trong tỉnh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an tỉnh tổ chức Chương trình nấu bánh chưng tặng bệnh nhân nghèo. Tham dự chương trình có đồng chí Thượng tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo một số phòng Công an tỉnh. Chương trình tổ chức gói và nấu 600 cặp bánh chưng, sẽ được Lãnh đạo Công an tỉnh trao tặng các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.