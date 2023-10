78 ngư dân Quảng Nam thoát chết trở về: Nụ cười chan lẫn nước mắt

Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 20-10, tàu 467 thuộc Quân chủng Hải quân đã đưa 78 ngư dân và 2 thi thể trên 2 chiếc tàu gặp nạn trên vùng biển Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) cập Cảng Chi đội Kiểm ngư số 3 (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Ngoài ra, còn có 5 ngư dân đi trên các tàu khác vì lý do sức khỏe hoặc có người thân bị mất cũng được đưa về bờ.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Cảm xúc dâng trào thời khắc đón 78 ngư dân sống sót cùng 2 thi thể ngư dân tử nạn về bờ

Theo ghi nhận, các ngư dân trên tàu tỏ ra khá mệt mỏi sau chuyến biển bão táp. Dù vậy, hầu hết ngư dân sức khỏe ổn định.

Sau khi cập cảng, Quân chủng Hải quân đã tiến hành bàn giao 83 ngư dân và 2 thi thể ngư dân bị nạn cho Biên phòng và các cơ quan chức năng của địa phương theo quy định.

Từ đầu giờ chiều 20-10, người thân của các ngư dân được bố trí ở phòng chờ để đón các ngư dân trở về. Trên gương mặt mọi người đều tỏ rõ sự lo lắng.

Dự buổi bàn giao có ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cùng lãnh đạo chính quyền, các cơ quan ban ngành địa phương. Thừa ủy quyền Quân chủng Hải quân, Đại tá Đoàn Bảo Anh - Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân dự và chủ trì.

Tại buổi bàn giao, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam, các cơ quan, ban ngành địa phương và Quân chủng Hải quân đã tặng quà cho các gia đình ngư dân gặp nạn với tổng giá trị gần 500 triệu đồng.

Sau khi xuống tàu, các ngư dân được đón về hội trường Chi đội Kiểm ngư số 3

Đông đảo người dân ngóng trông người nhà

Những cái ôm, những giọt nước mắt hạnh phúc

Một người mẹ khóc hết nước mắt đau lòng khi người thân chưa trở về

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo Người lao động