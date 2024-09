400 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên ngành Giao thông vận tải

Trong nước

Đoàn công tác của Ngành Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Khắc Chương– Chủ tịch Công đoàn ngành làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao tặng 400 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động ngành GTVT tỉnh Yên Bái và Lào Cai bị thiệt hại nghiêm trọng do bão lũ số 3. Tham gia đoàn có các đồng chí Phó Chánh Thanh tra và Bí thư Đoàn Thanh niên Sở .