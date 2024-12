3 triệu người phát sốt khi Thùy Tiên phá lệ làm 1 việc chưa từng có với Quang Linh Vlog

Một người là nàng hậu quốc tế được lòng công chúng, một người là vlogger đình đám hàng triệu khán giả theo dõi, Quang Linh Vlog và Thuỳ Tiên hễ gặp nhau là netizen "đẩy thuyền" và thi nhau soi hint. Cũng chính vì lý do này, Thuỳ Tiên và Quang Linh phải giữ khoảng cách nhất định, liên tục cho biết chỉ là bạn bè để tránh gây nên những bàn tán không đáng có.

Cho đến mới đây, netizen rần rần khi Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021 công khai loạt ảnh cùng hội bạn thân thiết đón sinh nhật của Quang Linh. Nhóm bạn đã cùng nhau hát mừng sau đó chơi trò ném bánh kem, nhìn ai cũnh lem luốc trông rất lầy lội, đánh yêu. Đặc biệt, một chi tiết trở thành tâm điểm chính là Thuỳ Tiên đã phá lệ chọn vị trí sát cạnh Quang Linh khi chụp ảnh chung và liên tục có tương tác thân thiết như nắm tay, vuốt má, khoác vai.

Thuỳ Tiên góp mặt trong buổi tiệc thân mật của Quang Linh Vlog

Nàng hậu bị soi không còn giữ khoảng cách khi chơi đùa cùng Quang Linh và bạn bè

Hoa hậu Hoà bình Quốc tế quên hình tượng xinh đẹp để cùng hoà vào trò chơi ném bánh kem

Thuỳ Tiên phá lệ đứng sát cạnh Quang Linh Vlog



Chưa dừng lại tại đó, Thuỳ Tiên còn tung luôn clip hậu trường, để lộ thái độ của Quang Linh Vlog khi được hội bạn đánh úp pha trò đón sinh nhật. Trong clip, Quang Linh và Thuỳ Tiên không ngại trêu ghẹo nhau, đàng trai còn đỏ mặt và ngại ngùng khi nàng hậu cầm tay lôi kéo đi ra ngoài tiếp tục chơi đùa. Clip của Thuỳ Tiên chia sẻ hút về 3 triệu lượt xem, nhiều người ngưỡng mộ tình bạn gắn bó của nàng hậu và team Quang Linh Vlog. Trong phần bình luận cũng xuất hiện một số ý kiến cho rằng cư dân mạng dù thích thú "đẩy thuyền" nhưng cần có giới hạn để tôn trọng cảm xúc, lựa chọn của người trong cuộc.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Hậu trường Thuỳ Tiên đón sinh nhật cùng Quang Linh hút hơn 3 triệu lượt xem

Thuỳ Tiên khoác vai Quang Linh Vlog

Cả hai khiến netizen rần rần vì màn trét kem, vuốt má cực lầy lội

Thuỳ Tiên còn chủ động nắm tay Quang Linh khiến đàng trai ngại ngùng

Cách đây 4 tháng, Thuỳ Tiên đã phải lên tiếng tin đồn sắp cưới Quang Linh Vlog. Khi đó, Thuỳ Tiên đang trò chuyện thì nhiều người nhắc về mối quan hệ giữa cô và Quang Linh, thậm chí có người còn tung tin cả hai sắp kết hôn. Ngay lập tức, Thùy Tiên trực tiếp phản hồi: "Mới vừa xem được tin Thuỳ Tiên và Quang Linh chuẩn bị cưới. Tin đó ở đâu ra vậy. Tin đó không thật đâu mọi người. Mình và anh Linh chỉ là bạn bè, anh em chơi với nhau vui vẻ, thoải mái. Những tin nhắn ghép như vậy là không đúng sự thật. Là bạn bè thì mới cùng nhau làm được nhiều dự án, nên mong mọi người hiểu cho chúng mình".

Trong bài phỏng vấn với chúng tôi gần đây, Thuỳ Tiên nói: "Thật ra chúng tôi từng đính chính rất nhiều lần rồi nên cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Sở dĩ chúng tôi thoải mái với nhau như vậy bởi chúng tôi xem nhau là anh em, bạn bè tốt, những đối tác đồng hành với nhau lâu dài. Khó chịu vì bị gán ghép thì tôi chưa bao giờ khó chịu đâu. Cả team đều rất vui khi nhận được sự yêu thương ủng hộ của mọi người. Tôi rất sợ khán giả hiểu sai rằng tôi và Quang Linh đang cố tình thân thiết để xào couple. Đó là điều chúng tôi sợ ở thời điểm đầu, nên cũng có lúc ngại ngùng, né tránh nhau. Nhưng mọi người có thể thấy, chúng tôi là anh em nên mới thoải mái với nhau chứ nếu có tình cảm khác thì nhiều khi không như vậy được đâu. Chúng tôi chơi chung lâu rồi, hiểu nhau quá rồi".

Quang Linh từng công khai đến ủng hộ phim của Thuỳ Tiên đóng

Cả hai giữ tình bạn tốt sau chuyến từ thiện tại Châu Phi

Thuỳ Tiên là người rất kín tiếng trong chuyện yêu đương



Tác giả: Hạ Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn