2 thanh niên chạy xe máy tông trực diện vào ô tô đi ngược chiều và 2 giây sau đó khiến nhiều người há hốc

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ va chạm giao thông khiến nhiều người giật mình thảng thốt. Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 15h15 ngày 5/2 vừa qua.

Theo dõi hình ảnh trong đoạ clip cho thấy, 2 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm chở nhau bằng xe máy di chuyển trên đường phố. Tuy nhiên, khi đang đến khu vực ngã 3 thì chiếc xe máy bất ngờ tông trực diện vào ô tô 4 chỗ màu trắng đang di chuyển ngược chiều.

Vụ va chạm khiến 2 nam thanh niên ngã văng, lộn nhào xuống đường. Đáng nói, loạt hành động ngã của cả 2 đều nhau đến bất ngờ khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. May mắn sau vụ va chạm, một nam thanh niên ngồi phía sau chỉ bị thương nhẹ ở chân.

Ngay sau đó, cả 2 nạn nhân đều có thể đứng lên, tập tễnh đi bộ vào lề đường.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh vụ va chạm giao thông được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Sau khi theo dõi đoạn clip một số người cho rằng cả 2 phương tiện trong vụ tai nạn nói trên đều đang vi phạm luật an toàn giao thông. Trong khi có biển báo cấm đi ngược chiều nhưng chiếc ô tô trắng vẫn không tuân thủ mà bất chấp di chuyển để rẽ trái nên mới gây ra vụ tai nạn.

Bên cạnh đó, 2 nam thanh niên chạy xe máy cũng không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Theo dõi đoạn clip nhiều người cũng thở phào bởi cả 2 nạn nhân may mắn không bị thương quá nặng sau vụ va chạm giao thông. Tuy nhiên, hành động thản nhiên đứng dậy rồi đi bộ rời khỏi hiện trường của 2 thanh niên cũng khiến nhiều người bất ngờ.

Mức phạt lỗi đi ngược chiều năm 2025 đối với ô tô Đối với mức phạt lỗi ô tô đi ngược chiều năm 2025 thì được quy định tại Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP như sau: (1) Mức phạt lỗi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều", trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 11 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định - Phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng; - Trừ 04 điểm GPLX (Theo điểm b khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP). (2) Mức phạt lỗi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" gây tai nạn giao thông - Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng; - Trừ 10 điểm GPLX (Theo điểm d khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP). (3) Mức phạt lỗi đi ngược chiều trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. - Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng; - Trừ 10 điểm GPLX (Theo điểm d khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Mức phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm năm 2025 theo Nghị định 168 - Đối với người điều khiển xe máy Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: + Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; + Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy", trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật; (Điểm h, i khoản 2 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP) - Đối với người được chở trên xe máy Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người được chở trên xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" (Điểm b khoản 5 Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP)

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn