11 người điều hành web khiêu dâm 'Thiên địa' bị phạt tù

Bản án ngày 1/11 của TAND tỉnh Nghệ An tuyên 4 năm tù với bị cáo Vinh, 49 tuổi, trú TP Vinh. 10 bị cáo còn lại lĩnh từ một năm 9 tháng tù treo đến 4 năm giam về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, theo Điều 326 Bộ luật Hình sự.

Tại tòa, 11 bị cáo hối hận, mong nhận được sự khoan hồng để sớm trở về chuộc lỗi.

Bị cáo Vinh (đeo kính) tại tòa. Ảnh: Hùng Lê

Theo cáo trạng, web "Thiendia2.cc" (tên ban đầu Lầu xanh) hoạt động xuyên quốc gia, máy chủ đặt tại nước ngoài, thường chia sẻ các video, hình ảnh, truyện đồi trụy, khiêu dâm... Những người đứng đầu diễn đàn luôn ẩn danh, che giấu thông tin, thường giao dịch bằng tiền ảo và ví điện tử để qua mặt cơ quan chức năng.

Tại Việt Nam, Vinh được một người có biệt danh "lão phật gia" thuê quản trị, vận hành trang web, tuyển dụng nhân sự để mở rộng diễn đàn. Tiền lương của Vinh và nhân viên được người đứng đầu trả qua ví điện tử.

Nhà chức trách cáo buộc, dù nhiều lần bị chặn, thay đổi tên miền, song diễn đàn "Thiên địa" đã phát tán gần 13 GB nội dung đồi trụy, thu hút hàng triệu thành viên tham gia, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục...

Your browser does not support the video tag.

Vinh và các đồng phạm bị cảnh sát bắt hồi tháng 4. Video: Đức Hùng

Ngàu 25/4, Vinh và các đồng phạm bị Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp cùng Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian vận hành đường dây, Vinh được "lão phật gia" trả công 360 triệu đồng, các nhân viên từ vài chục đến 200 triệu đồng.

Cảnh sát đang truy tìm những người thuê Vinh cùng chân rết thực hiện hành vi phạm tội, khi bắt được xử lý sau.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net