Yên Bái thông tin việc 'giang hồ mạng' Phú Lê mặc trang phục giống vua, tặng quà ở trường học

Phú Lê (tên thật là Lê Văn Phú, quê ở Yên Bái) từ lâu vốn được biết đến như một hiện tượng nổi lên nhờ mạng xã hội, từng tham gia một số phim ngắn, video ca nhạc về đề tài giang hồ với nhiều cảnh quay bạo lực, phản cảm. Được mệnh danh là "giang hồ mạng", người này thường xuyên đăng tải những hình ảnh và video clip đeo đầy trang sức vàng trên người thể hiện sự giàu có, cũng như liên tục rao giảng về "tình nghĩa anh em", "nghĩa khí giang hồ" trên mạng xã hội. Tháng 8-2020, Phú Lê bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích do có liên quan đến việc hành hung 2 phụ nữ lớn tuổi xảy ra tại huyện Đan Phượng, Hà Nội. Tuy nhiên, do gia định bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố, TAND huyện Đan Phượng đã ra quyết định đình chỉ vụ án và thả tự do Phú Lê cùng 2 đàn em.