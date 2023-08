Xôn xao clip nhân viên trật tự phường 'vật ngã' 1 phụ nữ

Ngày 28-8, lãnh đạo UBND phường Thắng Lợi, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết sẽ làm rõ, phân định đúng sai trong vụ việc nhân viên trật tự phường 'vật ngã' 1 phụ nữ bán hàng rong, được người dân quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Trước đó, người dân Gia Lai xôn xao khi một đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh 1 nụ nữ đi xe máy chở giỏ hàng bị một người mặc áo nhân viên trật tự, một người mặc áo công an yêu cầu dừng xe. Sau đó, người mặc áo nhân viên trật tự đã có hành động lôi kéo, làm người phụ nữ ngã xuống đường cùng chiếc xe máy. Sự việc thu hút nhiều người xung quanh tới can ngăn, chứng kiến. Sau khi đứng dậy, người phụ nữ nhặt một vật cứng đuổi nhân viên trật tự phường đòi đánh.

Người phụ nữ ngã nhào sau khi bị nhân viên trật tự phường lôi kéo

Lãnh đạo UBND phường Thắng Lợi xác nhận đoạn clip trên được ghi lại vào sáng 27-8, tại khu vực chợ phường Thắng Lợi. Người mặc áo nhân viên trật tự trong clip là ông N.V.L, nhân viên trật tự của phường Thắng Lợi; người phụ nữ là bà N.T.T (trú phường Hội Thương, TP Pleiku).

Theo đó, phường Thắng Lợi đang triển khai đợt cao điểm kiểm tra, nhắc nhở về việc buôn bán hàng rong, không có giấy phép tại chợ Thắng Lợi. Lúc này, bà T. dừng xe trước cổng phía Đông buôn bán. Khi lực lượng chức năng của phường tiến hành kiểm tra giấy tờ liên quan việc buôn bán hàng rong thì bà T. có hành vi chống đối. Trong lúc giằng co với ông N.V.L thì 'bà T. ngã nhào xuống đường' (?!).

Clip ghi lại sự việc được người dân đăng tải trên mạng xã hội

Ngay sau đó, vụ việc đã được lập biên bản. Chính quyền địa phương sẽ tiến hành đối chất để xem ai đúng, ai sai. Nếu nhân viên trật tự sai phạm, phường sẽ có hình thức kỷ luật thích đáng. Bên cạnh đó, phường cũng sẽ chấn chỉnh, nhắc nhở về thái độ ứng xử, phong cách làm việc của cán bộ, công chức phường đối với công dân trong lúc làm nhiệm vụ.

Theo lãnh đạo UBND phường Thắng Lợi, trước đó, vào ngày 26-8, tại cổng phía Đông chợ Thắng Lợi, khi bị kiểm tra ,bà T. cũng đã chống đối, to tiếng với tổ kiểm tra trật tự đô thị của phường.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động