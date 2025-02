Xóa sổ đường dây mua bán hàng triệu thông tin cá nhân

Pháp luật

Ngày 17/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Bộ Công an), Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, triệt xoá chuyên án mua bán dữ liệu thông tin cá nhân (Data) trên không gian mạng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.