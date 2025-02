Xe chở tổng thống Serbia bị rụng lốp khi đang chạy tốc độ cao

Your browser does not support the video tag.

Đoạn phim từ camera hành trình cho thấy không chỉ đơn thuần là nổ lốp, mà dường như toàn bộ bánh xe của chiếc xe đã rơi ra - Video: KubaBielamowicz

Sự việc xảy ra khi Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đang trên đường đến làng Mokrin, Kikinda hôm 8-2. Khi đến sự kiện, tổng thống đã kể lại rằng xe ông bị nổ lốp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy sự cố nghiêm trọng hơn nhiều.

Từ video được camera hành trình của một xe chạy ngay phía sau chiếc xe chở tổng thống, người ta thấy chiếc Audi và đoàn xe hộ tống đang trên đường đến thị trấn ở phía bắc Serbia thì bất ngờ bánh xe bị rụng.

Xe dường như đã chèn lên một vật trước khi bánh sau bên trái rời ra và lăn ra đường, chứ không đơn thuần là nổ lốp (Hãng thông tấn TANYUG của Serbia cũng xác nhận điều này). May mắn, dù xe đang di chuyển với tốc độ cao, tài xế đã nhanh chóng kiểm soát và dừng xe an toàn. Không có phương tiện nào đang đến từ hướng ngược lại vào thời điểm đó.

Ngay sau đó, lực lượng an ninh đã kiểm tra xe và Tổng thống Vucic được chuyển sang một xe khác để tiếp tục hành trình.

Phản ứng nhanh chóng của đội an ninh được cho là đã ngăn chặn một sự cố nghiêm trọng hơn có thể xảy ra. Theo Đài RT, tất cả người trên xe, gồm cả Tổng thống Aleksandar Vucic, đều không bị thương.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic thường đi bằng chiếc Audi - Ảnh: Beta

Vụ việc đặt ra câu hỏi về quy trình bảo dưỡng và kiểm tra an toàn đối với các phương tiện đặc biệt quan trọng này.

Chiếc xe gặp sự cố là một phương tiện bọc thép được thiết kế đặc biệt để chuyên chở quan chức. Chính vì vậy, nguyên nhân dẫn đến vụ việc vẫn đang là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Cơ quan chức năng Serbia đang điều tra làm rõ sự việc.

Bản thân Tổng thống Vucic cho biết chưa rõ nguyên nhân chính xác là do xe bị hư hỏng hay do trục trặc kỹ thuật. Ông khẳng định các cơ quan chức năng sẽ điều tra và xác định nguyên nhân cụ thể.

Về phần mình, thủ tướng Serbia, ông Milos Vucevic, lên tiếng cảnh báo: "Tôi sẽ không xem thường những việc như vậy. Tôi sẽ yêu cầu một cuộc kiểm tra nghiêm túc và tăng cường các biện pháp an ninh xung quanh tổng thống.

Chúng tôi đang chờ kết quả điều tra để tìm hiểu chính xác nguyên nhân bánh xe rơi ra. Điều này có thể đe dọa tổng thống và do đó là mối đe dọa cho cả đất nước.

Tôi tin rằng tình trạng kỹ thuật và việc bảo trì bảo dưỡng những chiếc xe này cần được giám sát cẩn thận hơn nữa để ngăn chặn nguy cơ đe dọa đến tính mạng của tổng thống".

Thủ tướng nước này cũng đề nghị tăng cường an ninh cho tổng thống cho đến khi mọi tình tiết được làm sáng tỏ.

Tác giả: Thanh Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ