Xe buýt thay mới ở Nghệ An từ năm 2025 sẽ là xe điện

Xe buýt hoạt động trên đường phố TP Vinh, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Đó là nội dung kế hoạch về việc chuyển đổi sang sử dụng ô tô điện đối với xe buýt, xe khách nội tỉnh giai đoạn 2025-2030 trên địa bàn Nghệ An, do ông Hoàng Phú Hiền - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí metan của ngành giao thông vận tải.

Theo đó từ năm 2025, 100% xe buýt thay thế, đầu tư mới sử dụng điện, năng lượng xanh gồm: Xe thuần điện là xe cơ giới sử dụng hệ thống truyền động điện;

Xe điện dùng pin nhiên liệu thuần túy là xe cơ giới điện sử dụng pin nhiên liệu thuần túy, trong đó hệ thống pin nhiên liệu là nguồn năng lượng duy nhất trên xe cho hệ thống động lực của xe, năng lượng xanh (xe sử dụng nhiên liệu hydro).

Đến hết năm 2030 phấn đấu tối thiểu 20% phương tiện xe buýt hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An sử dụng điện, năng lượng xanh.

Từ năm 2025 khuyến khích xe tuyến cố định nội tỉnh thay thế, đầu tư mới thực hiện chuyển đổi sử dụng điện, năng lượng xanh.

Đến hết năm 2030 tối thiểu 10% phương tiện xe tuyến cố định nội tỉnh hoạt động trên địa bàn tỉnh sử dụng điện, năng lượng xanh.

UBND tỉnh Nghệ An sẽ tập trung chỉ đạo, đảm bảo quy hoạch, phát triển hệ thống hạ tầng trạm sạc điện cho ô tô điện trên phạm vi toàn tỉnh đáp ứng nhu cầu cho ô tô điện tham gia hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ, khuyến khích, ưu tiên tạo điều kiện cho doanh nghiệp vận tải đầu tư, chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng hóa thạch sang ô tô điện (hỗ trợ về tài chính khi đầu tư mua sắm phương tiện, hỗ trợ giá sạc điện, ưu tiên về tuyến đường, khu vực hoạt động...).

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp về lộ trình, chính sách, tác dụng tích cực và lợi ích của việc chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng hóa thạch sang ô tô điện; phương tiện sử dụng năng lượng xanh.

Theo Sở Giao thông vận tải Nghệ An, tỉnh Nghệ An có 80 đơn vị hành khách đăng ký hoạt động tại các bến với hơn 400 đầu xe, phục vụ 320 chuyến khách nội, ngoại tỉnh mỗi ngày. Về mạng lưới xe buýt, Nghệ An có khoảng 20 tuyến xe buýt, với gần 300 xe vận hành mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: tuoitre.vn