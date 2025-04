Son Heung-min tạo kỷ lục ở Hàn Quốc

Son Heung-min vẫn là tiền đạo số một của bóng đá Hàn Quốc.

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) công bố Son Heung-min là Cầu thủ hay nhất năm 2024. Với 109 điểm từ lượt bầu chọn của các nhà báo và chuyên gia bóng đá Hàn Quốc, chân sút của Tottenham đã giành chiến thắng sít sao so với người xếp sau là Kim Min-jae (104 điểm).

Đây là lần thứ 8 trong sự nghiệp, Son chiến thắng giải thưởng cao quý này. Trước đó, anh được vinh danh vào các năm 2013, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021 và 2022. Kể từ khi giải thưởng được thành lập vào năm 2010, Son đang giữ kỷ lục thắng giải nhiều nhất.

Trong năm 2024, Son ghi 10 bàn cho ĐTQG. Anh giữ băng đội trưởng và gần như tham gia mọi trận đấu của tuyển Hàn Quốc. Với tầm ảnh hưởng lớn hiện tại, Son được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt ĐTQG góp mặt ở World Cup 2026 trên đất Mỹ, Mexico và Canada.

Ở cấp độ CLB, Son cũng là thủ quân của Tottenham. Trong mùa giải 2023/24, Son ghi 17 bàn và góp 10 kiến tạo cho Tottenham sau 36 lần ra sân. Ở mùa hiện tại, chân sút này có 11 pha lập công và 12 kiến tạo sau 42 trận.

Rạng sáng 4/4, Tottenham của Son nhận thất bại 0-1 trước Chelsea ở vòng 30 Premier League. Son đã đá trọn cả trận nhưng không thể tạo ra dấu ấn nào. Anh chỉ có 1 cú sút trúng đích và không có lần kiến tạo nào cho đồng đội.

Đây là trận thua thứ 16 ở giải quốc nội mùa này của Spurs. Áp lực đổ lên vai HLV Ange Postecoglou ngày càng lớn.

