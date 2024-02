Quảng bá văn hóa, con người, tiềm năng Kỳ Sơn qua giải marathon

Cung đường chạy đẹp, hiếm có

- Tại sao huyện Kỳ Sơn lại quyết định tổ chức giải chạy marathon "Kỳ Sơn - Về miền sơn cước 2024", thưa ông?

- Kỳ Sơn là địa bàn biên giới giáp với nước bạn Lào, có nhiều tiểu vùng khí hậu, quanh năm mát mẻ. Nhiều địa phương nằm trên độ cao 1.000m so với mực nước biển, như Nậm Cắn, Mường Lống, Na Ngoi… được ví như Đà Lạt, Sa Pa của xứ Nghệ. Nhờ những ưu đãi của thiên nhiên, tại đây có nhiều loại cây, con đặc sản nổi tiếng như gừng, khoai sọ, gạo, gà đen, lợn đen... Đặc biệt khắp nơi trên các bản làng, núi rừng, nhiều loài hoa như đào, mận, dã quỳ, mai anh đào, đậu anh đào, trạng nguyên... quanh năm khoe sắc rực rỡ.

Bên cạnh đó, Kỳ Sơn còn có 5 dân tộc anh em gồm: Khơ Mú, Mông, Thái, Kinh và Hoa cùng sinh sống với những nét văn hóa truyền thống đặc sắc được gìn giữ từ lâu đời. Sự giao thoa văn hóa của nhiều dân tộc thiểu số mang đến cho Kỳ Sơn nền ẩm thực phong phú cùng những trò chơi dân gian độc đáo. Đây chính là những tiềm năng, lợi thế để huyện Kỳ Sơn có thể kết nối phát triển du lịch.

Cung đường chạy tại Kỳ Sơn được đánh giá là đẹp, kỳ vĩ mà không phải địa phương nào cũng có

Muốn phát triển du lịch thì phải quảng bá rộng rãi để mọi người biết đến. Và chúng tôi quyết định tổ chức giải marathon với mong muốn thu hút nhiều người đến với Kỳ Sơn để hiểu rõ hơn về mảnh đất, văn hóa, con người Kỳ Sơn. Đặc biệt, nếu có nhà đầu tư nào đó nhìn ra tiềm năng của Kỳ Sơn thì đây có thể sẽ là cơ hội lớn cho địa phương phát triển mạnh hơn nữa trong tương lai.

Với đường biên giới dài nhất của tỉnh Nghệ An (203/418km), đỉnh núi Puxailaileng cao hơn 2.700m, là nóc nhà của dãy Trường Sơn, cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn nơi có chợ biên giới Việt - Lào họp vào Chủ nhật hàng tuần... cung đường chạy tại Kỳ Sơn được đánh giá là đẹp, kỳ vĩ mà không phải địa phương nào cũng có.

- Lần đầu tiên tổ chức giải chạy thu hút sự tham gia của khoảng 1.000 vận động viên trong và ngoài nước, trong khi điều kiện cơ sở hạ tầng hạn chế, chắc hẳn Ban tổ chức cũng gặp nhiều khó khăn?

- Đúng là chúng tôi ủng hộ ý tưởng tổ chức giải chạy marathon tại Kỳ Sơn nhưng bắt tay vào làm thì còn nhiều vấn đề phải lo lắng. Khó khăn nhất là quãng đường từ Vinh lên Kỳ Sơn quá xa, hơn 250km. Trong khi đó cơ sở hạ tầng trên địa bàn còn nhiều hạn chế; ít khách sạn, nhà hàng, e không bảo đảm nơi ăn, chốn ở cho vận động viên. Không những thế, giải chạy được phát động trong thời gian ngắn, chỉ khoảng 3 tháng, lại sát thời điểm Tết nguyên đán, nên khó kêu gọi nhà tài trợ…

Tuy nhiên, thuận lợi là giải chạy marathon được lãnh đạo tỉnh Nghệ An ủng hộ; các sở, ban, ngành của tỉnh quan tâm; lãnh đạo huyện thống nhất cao; nhân dân hào hứng. Hi vọng giải chạy tổ chức vào những ngày đầu xuân mới kết hợp với phát động Tết trồng cây sẽ tạo ra khí thế mới, kỳ vọng mới cho huyện.

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Nguyễn Viết Hùng (áo xanh) kiểm tra cơ sở vật chất trên địa bàn

Cả hệ thống chính trị vào cuộc, sẵn sàng cho giải chạy

- Công tác chuẩn bị cho Giải marathon Kỳ Sơn - Về miền sơn cước 2024 đã được triển khai như thế nào để khắc phục những khó khăn, hạn chế như ông vừa nêu?

- Giải chạy được cả hệ thống chính trị của tỉnh Nghệ An và huyện Kỳ Sơn vào cuộc một cách tích cực. Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã có văn bản cho phép đóng đường, phân luồng để tổ chức giải. Sở Du lịch Nghệ An có văn bản đề nghị các huyện tiếp giáp với Kỳ Sơn nghiên cứu quản lý tốt giá cả nhà hàng, khách sạn, dịch vụ. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế hỗ trợ cán bộ chuyên môn và các điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phương án phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho vận động viên và du khách.

Sở Giáo dục và Đào tạo vận động thầy cô giáo, học sinh tham gia giải chạy. Trường THPT Kỳ Sơn cho phép sử dụng cơ sở vật chất phục vụ tổ chức giải chạy. Lực lượng công an, bộ đội, biên phòng, chính quyền địa phương xã, thị trấn nơi có đường chạy qua thành lập các ban hậu cần phục vụ giải…

Hôm qua, mùng 5 Tết, Ban tổ chức một lần nữa rà soát công tác chuẩn bị. Tất cả đã sẵn sàng chào đón vận động viên và du khách đến Kỳ Sơn vào cuối tuần này.

- Người dân là thành phần quan trọng làm nên thành công của các giải chạy. Sự hưởng ứng của người dân với Giải marathon Kỳ Sơn - Về miền sơn cước 2024 như thế nào, thưa ông?

- Có thể nói, từ trước đến nay tại Kỳ Sơn chưa có sự kiện thể thao nào lớn như thế này, vì vậy người dân rất háo hức. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức, thầy cô giáo và học sinh trên địa bàn đã đăng ký tham gia chạy. Bà con cũng tích cực chuẩn bị tốt công tác đường chạy, vệ sinh môi trường, hoạt động hoạt náo để cổ vũ các vận động viên, đồng thời thể hiện sự thân thiện, mến khách của người dân Kỳ Sơn.

Chương trình khai mạc giải chạy có các tiết mục biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc Khơ Mú, Thái, Mông nhằm giới thiệu những nét văn hóa truyền thống đặc sắc đến vận động viên và du khách. Trong khuôn khổ sự kiện, Kỳ Sơn cũng có 5 gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc sản OCOP của địa phương…

Chạy và khám phá những địa danh nổi tiếng của Kỳ Sơn

- Ông kỳ vọng gì sau giải chạy này?

- Tôi kỳ vọng sau giải chạy, phong trào chạy bộ của huyện Kỳ Sơn nói riêng và các huyện miền núi nói chung sẽ được nâng lên. Chúng tôi cũng xác định đây là điểm nhấn để Kỳ Sơn thu hút khách du lịch vì phong trào chạy bộ đang phát triển, cộng đồng chạy bộ mong muốn chọn những cung đường đẹp, mang tính thử thách, khám phá.

Qua giải chạy, hy vọng mọi người hiểu hơn về văn hóa, con người Kỳ Sơn, đóng góp điều gì đó cho đồng bào các dân tộc đang sinh sống, bảo vệ rừng, giữ vững an ninh biên giới quốc gia. Và biết đâu, như đã nói ở trên, từ giải chạy này các nhà đầu tư sẽ được thấy tiềm năng của Kỳ Sơn để biến nơi đây thành vùng đất phát triển du lịch như Sa Pa, Đà Lạt...

Có thể nói, mỗi bước chạy trên cung đường này đều thể hiện trách nhiệm của vận động viên đối với đồng bào các dân tộc thiểu số của huyện, bằng cách này hay cách khác. Đã có một số vận động viên tài trợ các suất học bổng cho học sinh Kỳ Sơn hay tài trợ trồng cây hoa anh đào, mô hình phát triển kinh tế, chăn nuôi... Đây là những tín hiệu tích cực ban đầu, động viên Ban tổ chức cũng như chính quyền và người dân Kỳ Sơn.

- Xin cảm ơn ông!



Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Nguyễn Viết Hùng “Tuy là lần đầu tiên song chúng tôi cố gắng tổ chức Giải marathon Kỳ Sơn - Về miền sơn cước 2024 một cách bài bản, chuyên nghiệp, từ xây dựng bộ nhận diện thương hiệu (trang phục vận động viên, huy chương…) đến thiết kế cung đường, sử dụng công nghệ tối ưu trong khâu đăng ký, thanh toán, ghi nhận thành tích của vận động viên; sắp xếp chỗ lưu trú, ăn uống và di chuyển trọn gói cho người tham gia... Tất cả nhằm mang lại trải nghiệm đáng nhớ và ý nghĩa cho vận động viên những ngày đầu xuân mới”.

