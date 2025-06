'Xác nhận' vợ có thai ở hiệu thuốc, chồng mừng tới nhảy chân sáo ra về

Your browser does not support the video tag.

Phản ứng của chàng trai khi xác nhận tin vợ có thai gây bão mạng Đem ảnh chụp kết quả que thử thai ra hiệu thuốc hỏi cho chắc chắn, Đại Nghĩa (sinh năm 1996, Bắc Ninh) không giấu nổi vẻ vui mừng khi được xác nhận tin vui.



Khoảng hơn 20h ngày 11/6, chị Hồng, chủ hiệu thuốc ở tỉnh Bắc Ninh, bán sản phẩm que thử thai cho một vị khách nam sống trong khu vực.

Sau khoảng hơn 10 phút, vị khách bất ngờ quay lại, giơ tấm ảnh chụp kết quả trên que thử và háo hức hỏi: "Chị ơi, như thế này nghĩa là có bầu rồi đúng không chị?".

Được chị Hồng xác nhận, vị khách mừng rỡ, thậm chí vừa cười vừa nhảy chân sáo rời đi. Thấy vị khách dễ thương, chị Hồng trích xuất cảnh tượng từ camera an ninh rồi chia sẻ lên mạng, hút tới hơn 500.000 lượt xem.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Đại Nghĩa (sinh năm 1996) xác nhận anh là vị khách trong clip đang lan truyền. Bà xã anh, Xuân Mai (sinh năm 2005) đang mang thai con đầu lòng của hai vợ chồng.

"Lần đầu được làm bố, tôi vui quá nên mới không kìm chế được cảm xúc như vậy", anh nói.

Vợ chồng Nghĩa kết hôn được 2 tuần thì đón tin vui.

Vợ chồng Nghĩa vừa kết hôn được khoảng 2 tuần nay. Quan điểm "con cái là lộc trời cho, đến lúc nào đón nhận lúc đó" nên cặp đôi không có ý định "kế hoạch" mà để tự nhiên. Không ngờ, em bé nhanh chóng đến với hai vợ chồng.

Vừa rồi thấy vợ có dấu hiệu, Nghĩa đi mua que thử kiểm tra. Sau khi thấy "2 vạch", cả hai đoán được kết quả nhưng vẫn muốn ra hiệu thuốc hỏi lại cho chắc chắn.

Sau khi nhận tin mừng, anh cũng đã đưa vợ tới bệnh viện thăm khám. Kết quả cho thấy hai mẹ con đang ở trạng thái khỏe mạnh.

"Thực ra vợ chồng tôi chưa muốn công khai tin mừng vội, muốn chờ cho hai mẹ con ổn định đã, không ngờ vì một khoảnh khắc mà giờ ai cũng biết cả rồi", Nghĩa chia sẻ.

Hiện, ông bố tương lai muốn tập trung chăm sóc sức khỏe cho vợ, chờ ngày con chào đời. Vì là con đầu lòng, cả hai vợ chồng đều có nhiều điều bỡ ngỡ song sẽ cố gắng học hỏi, chuẩn bị những thứ tốt nhất có thể cho con.

"Được nhiều người dành lời chúc tốt đẹp trên mạng xã hội, chúng tôi thấy rất vui", Nghĩa bày tỏ.

