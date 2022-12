Vụ xe ô tô tông chết người rồi bỏ khỏi hiện trường tại Nghệ An: Đã tìm ra người gây tai nạn

Ngày 13/12, thông tin từ anh Dương Văn Nam, chồng chị Hoàng Thị L. - nạn nhân bị tử vong thương tâm trong vụ ô tô đâm chết người rồi rời khỏi hiện trường vào tối ngày 22/11, cho biết: Theo thông tin từ cơ quan Công an, họ đã tìm ra người lái xe đâm vào vợ tôi khiến vợ tử vong.

Danh tính người gây tai nạn chưa được tiết lộ nhưng là người trú tại thị trấn Hưng Nguyên (Hưng Nguyên - Nghệ An).

Your browser does not support the video tag.

Video ghi lại thời điểm sau khi tông trúng chị L. xe ô tô rời khỏi hiện trường.

Trước đó, như Pháp luật Plus đã thông tin: Tối 22/11, trong quá trình thu dọn rác trên đường Phan Đình Phùng (TP Vinh - Nghệ An), chị Hoàng Thị L. - công nhân quét rác của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Nghệ An bất ngờ bị một xe ô tô đâm phải. Hậu quả khiến chị L. tử vong thương tâm sau đó.

Theo camera người dân ghi lại vào khoảng 21h53 phút, chị L. có di chuyển sang đường để tiến hàng thu gom rác. Khi đi được một đoạn chị L. bị một chiếc xe ô tô màu đen chưa rõ BKS và danh tính người lái đâm phải. Đáng nói là sau khi va chạm, tài xế xe ô tô điều khiển xe khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm, gây bức xúc trong dư luận.

Vụ việc khiến dư luận hết sức bức xúc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Phía Công an thông báo là họ đã tìm ra thủ phạm. Đó là 1 người đàn ông, danh tính chưa được Công an tiết lộ... - anh Nam cho biết.

Cùng theo gia đình nạn nhân Hoàng Thị L., sau khi chị L. mất tầm 10 ngày có một số người nhận là người thân của hung thủ đã có đến thắp hương xin được "nói chuyện" với gia đình.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.vn