Vụ xe con gặp tai nạn, 2 người văng khỏi xe: Một nạn nhân tử vong

Ngày 24-3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết ông Đ.LG (SN 1980, trú phường Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) - nạn nhân trong vụ việc "Xe 5 chỗ gặp tai nạn bẹp dúm, 2 người văng ra khỏi xe" - đã tử vong. Hai nạn nhân khác là ông L.T.T và ông P.T.L bị chấn thương, xây xát.

Theo đó, khoảng 11 giờ 15 phút trưa 23-3, ông Nguyễn Quang Trung điều khiển ô tô 34LD-0027, chở theo 3 người nói trên, lưu thông trên Quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi tỉnh Gia Lai.

Khi đến tổ 2, phường Chi Lăng, TP Pleiku, chiếc xe tự gây tai nạn, đâm vào cột biển báo giao thông, cây ven đường rồi lật nhiều vòng. Vụ việc khiến ông Đ.L.G và 2 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu, riêng tài xế Nguyễn Quang Trung bị thương nhẹ.

Cơ quan điều tra xác định ô tô do ông Trung điều khiển đã tự tông vào gốc cây, biển báo. Thời điểm xảy ra tai nạn, ông Đ.LG và ông L.T.T bị văng từ trong xe xuống đường trước khi xe dừng lại.

Làm việc tại cơ quan công an, tài xế Nguyễn Quang Trung có biểu hiện say xỉn, không xuất trình giấy phép lái xe. Phòng CSGT - Công an tỉnh Gia Lai Gia Lai đã đo nồng độ cồn đối với ông Nguyễn Quang Trung, kết quả nồng độ cồn trong hơi thở là 1,837mg/l.

Theo một nạn nhân cho biết sáng 23-3, cả nhóm đã mượn xe của người quen rồi đi đến nhà một người bạn để nhậu. Khi đang trên đường về thì không may xảy ra tai nạn.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động