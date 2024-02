Vụ nam sinh tử vong sau khi rơi từ tầng cao: Hé lộ nội dung bức thư để lại

Tối ngày 27/2, tin từ Công an thành phố Dĩ An cho biết, đơn vị này đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một nam sinh rơi từ tầng cao xuống đất. Nạn nhân là anh L.M.T. (SN 2002, ngụ tỉnh Bình Phước).

Vụ việc được phát hiện vào trưa cùng ngày, tại Trường đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở Làng Đại học Quốc gia), thuộc phường Đông Hòa (thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Vào khoảng 11h30 anh Trần Q.T., đang trực bảo vệ tại trường thì được sinh viên trường báo phía sau dãy nhà G phát hiện một người thanh niên nằm chết dưới sân trường.

Nội dung được cho là của nam thanh niên để lại trước khi tự tử. (Ảnh: CACC).

Vụ việc được bảo vệ nhà trường kiểm tra phát hiện có một balo để trên tầng 5 của dãy nhà G khu vực phía trên nơi phát hiện thi thể.

Nội dung bức thư "thế giới này phức tạp quá, chẳng đáng yêu chút nào. Xin hãy để thân xác tôi đắm chìm trong ngọn lửa và rải tro cốt tôi vào những làn gió từ núi cao để tôi có thể được biến mất...".

Hiện, vụ việc trên vẫn đang được cơ quan chức năng xác định nguyên nhân, điều tra làm rõ việc tử vong của anh L.M.T..

