Vụ 2 cháu bé tử vong trong căn nhà cháy: Khi phát hiện thì đã không còn nghe tiếng kêu cứu!

Sáng 11-9, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07, Công an TP HCM) thông tin về vụ cháy thương tâm khiến hai cháu bé tử vong.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Theo PC07, khoảng 3 giờ 23 cùng ngày, lửa bùng lên dữ dội tại nhà trọ ở hẻm 204 đường Thống Nhất (phường 10, quận Gò Vấp). Lửa được dập tắt hoàn toàn sau 10 phút.

Hai cháu bé được xác định tử vong là bé gái P.T.B.T (10 tuổi) và P.T.B.P (6 tuổi).

Your browser does not support the video tag.

Clip: Thời điểm xảy ra cháy.

Trước đó, cha mẹ hai cháu khóa trái cửa để đi chợ đầu mối Bình Điền mua hải sản về bán lại. Lúc này, trong nhà có bé T. và P. đang ngủ.

Khoảng 3 giờ 15 thì người hàng xóm thấy cháy tại căn nhà trên nên kêu gọi người dân dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa đã bao trùm căn nhà.

Căn nhà trên còn có 2 cửa thoát nạn nhưng cả hai cửa cũng bị khóa trái.

Trao đổi với phóng viên, người đàn ông sống cách hiện trường khoảng 40 m cho biết vào thời gian trên ông nghe tiếng hô hoán 'cháy, cháy...' từ những người hàng xóm nên tung cửa chạy đến. Lúc này, ngọn lửa đã đỏ rực, bên trong phát ra nhiều tiếng nổ nhưng không nghe tiếng kêu cứu.

Nơi xảy ra sự việc

'Một số người phụ nhau dập lửa nhưng không nghĩ bên trong có người. Có lẽ lúc này hai cháu bé đã 'ra đi'. Số người khác phá cửa để tiếp cận bên trong nhưng thật sự không được. Phải đợi lực lượng PCCC đến' - người đàn ông này nói.

Một người đàn ông khác cho biết vợ chồng trên đã thuê lại nhà sống ở đây đã hơn 10 năm, làm nghề mua bán cá.

'Hai vợ chồng này hiền lành... Hôm nay thì họ rời nhà sớm hơn rồi xảy ra sự việc, thật sự là thương tâm' - người đàn ông này chia sẻ.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động