Vỡ đường ống dẫn nước thải, người dân cả tháng sống chung với mùi hôi thối

Thời gian gần đây, người dân các xóm Phong Đăng và Khánh Hậu thuộc xã Hưng Hoà, TP Vinh, Nghệ An phải sống trong cảnh khổ sở khi hàng ngày phải hứng chịu mùi hôi thối bốc lên từ điểm vỡ đường ống nước thải ngay bên cạnh khu dân cư.

Đường ống dẫn nước thải bị vỡ tạo thành lỗ hổng lớn trên đường.

Ghi nhận tại điểm bị vỡ ống dẫn nước thải nói trên, cả một đoạn đường nước thải chảy lênh láng và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ngay điểm vỡ ống nước thải, nền đường bị sụt lún một hố to, người dân phải dùng tạm cành cây, cùng nhiều tấm gỗ đặt lên để cảnh báo nguy hiểm cho người đi đường.

Nước thải đen ngòm tràn vào khu dân cư.

Nước thải chảy tràn vào các mương bê tông trong khu dân cư

Ông Trần Đình Long, xóm Phong Đăng, xã Hưng Hoà, bất bình: "Đường ống dẫn nước thải bị vỡ nước bẩn đen ngòm chảy tràn ra khu dân cư, bốc mùi hôi thối nồng nặc cả tháng nay rồi. Bẩn lắm, người dân bức xúc, phản ảnh lên chính quyền nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết".

Nước thải chảy tràn ra ruộng lúa của người dân.

Video nước thải chảy tràn ra khu dân cư.

Theo quan sát, ngoài chảy tràn ra hệ thống mương nước trong các khu dân cư, dòng nước thải đen ngòm còn chảy xuống cả ruộng lúa, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân.

Theo lãnh đạo UBND xã Hưng Hoà, sau khi nhận được phản ánh từ người dân, xã đã cử người tới hiện trường để kiểm tra, đồng thời, báo cho Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh, là đơn vị trực tiếp quản lý, để sửa chữa.

Nước thải chảy tràn ra ruộng lúa, ảnh hưởng đến việc sản xuất của người dân.

Ngày 9-10, UBND TP Vinh đã có Văn bản số 5594/UBND-QLĐT về việc khắc phục hư hỏng đường ống truyền dẫn nước thải tại phường Trung Đô và xã Hưng Hoà.

Mùi hôi thối của nước thải khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng.

Ngày 14-10, ông Võ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh, cho biết đường ống bị vỡ tại xã Hưng Hòa là loại ống cốt sợi thủy tinh truyền tải nước thải từ Trạm bơm chính Hưng Hòa đến Nhà máy xử lý nước thải chung của TP Vinh. Nguyên nhân, có thể trong quá trình chế tạo đường ống bị lỗi hoặc do trong quá trình thi công có những bất hợp lý.

Lực lượng chức năng khắc phục sự cố.

Cũng theo ông Võ Tuấn Anh, việc khắc phục sự cố đã hoàn thành, trong sáng 14-10, đoàn lãnh đạo TP Vinh đã có mặt trực tiếp kiểm tra việc xử lý tại hiện trường.

