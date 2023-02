Vì sao gói thầu “khủng” ở Nghệ An bị huỷ thầu?

Đó là gói thầu tại dự án sửa chữa, nâng cấp đường Khuôn - Đại Sơn, đi qua các xã Yên Sơn, Lạc Sơn, Văn Sơn, Thịnh Sơn của huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An có tổng chiều dài tuyến 8,655km.

Dự án Công trình đường giao thông từ QL46B đi QL15 đoạn chợ Truông xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An do Công ty Anh Đức trúng thầu hiện đang thi công với trị giá hơn 3,6 tỷ đồng

“Bộ 3” liên tục trúng thầu các gói xây lắp

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, đến cuối tháng 12/2022, Công ty CP 495 trụ sở tại xóm 12, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương do ông Lê Cảnh Hải làm người đại diện theo pháp luật đã tham gia 29 gói thầu, trong đó trúng 24 gói, trượt 1 gói, 4 gói chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu hơn 324 tỷ đồng. Trong đó, nhà thầu này từng được chỉ định thầu với gói thầu trị giá 1.239.762.002 đồng là các gói thầu có kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng không có thông báo mở thầu.

Qua theo dõi lịch sử đấu thầu, Công ty CP 495 từng có mối quan hệ với 06 bên mời thầu gồm: Khu Quản lý đường bộ II (tham gia 15 gói thầu, trúng 14 gói thầu) với tổng giá trị 243.438.193.000 đồng, tỷ lệ trúng thầu với giá dự toán 99,81%; Ban quản lý dự án 4 thuộc Bộ GTVT (tham gia 06 gói thầu, trúng 05 gói thầu và 01 gói thầu chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu) với tổng giá trị 59.262.636.890 đồng, tỷ lệ trúng thầu với giá dự toán 98%; Ban quản lý dự án 3 thuộc Bộ GTVT (tham gia 03 gói thầu, trúng 02 gói thầu và 01 gói thầu chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu) với tổng giá trị 13.794.275.229 đồng, tỷ lệ trúng thầu với giá dự toán 95,98%; Chi nhánh Công ty CP phát triển điện lực Việt Nam nhà máy thuỷ điện Khe Bố tham gia và trúng cả 03 gói thầu với tổng giá trị 8.274.328.158 đồng, tỷ lệ trúng thầu với giá dự toán 95,88%...

Riêng nhà thầu Công ty Anh Đức đến nay đã tham gia 15 gói thầu, trong đó trúng 9 gói, trượt 2 gói, 4 chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu hơn 54 tỷ đồng. Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh là 02 địa bàn lâu nay Công ty Anh Đức tham gia đấu và trúng thầu.

Trên địa bàn huyện Đô Lương, nhà thầu Công ty CP 495 hiện nay cũng đang tham gia đấu thầu với tư cách liên danh với 02 nhà thầu khác với tổng giá trị hơn 50 tỷ đồng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đô Lương mời thầu tại gói thầu sửa chữa, nâng cấp đường giao thông Khuôn - Đại Sơn.

Vào ngày 27/12/2022, ông Nguyễn Trung Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương đã ký Quyết định công nhận kết quả trúng thầu cho liên danh Công ty 496-Công ty 495 – Công ty Anh Đức ở mức giá trúng thầu 53.882.602.000 đồng.

Đây là công trình do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình 8 (địa chỉ tại Lô 32, nhà liền kề Khu đô thị mới Vinaconex, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) làm đơn vị tư vấn lập dự án. Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An là đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán công trình. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đô Lương là đơn vị lập hồ sơ mời thầu, phòng tài chính - kế hoạch của UBND huyện Đô Lương với vai trò làm đơn vị tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trúng thầu rồi huỷ thầu?

Đáng quan tâm, sau khi “bộ 3” liên danh nói trên được công nhận kết quả trúng thầu tại gói thầu dự án đường Khuôn - Đại Sơn thì sau đó, chính chủ đầu tư huyện Đô Lương lại công bố quyết định huỷ gói thầu nói trên.

Nguyên nhân được đại diện lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đô Lương đưa ra là do sau khi kiểm tra, rà soát, bên mời thầu nhận thấy hồ sơ dự thầu của “bộ 3” liên danh nói trên không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Cụ thể, liên danh 3 nhà thầu nói trên tham gia dự thầu không đúng loại máy lu bánh thép tải trọng >= 16T bởi nhà thầu đưa ra là thị trường không còn sản xuất, lưu hành loại máy này.

Trong khi đó, theo điều tra của chúng tôi, trước khi tổ chức mời thầu, trong phần hồ sơ yêu cầu kỹ thuật (yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu), bên mời thầu đưa ra cho bên dự thầu phải có 02 máy lu bánh thép TT>=16T đang hoạt động tốt.

Đến đây dư luận đặt câu hỏi vì sao với một gói thầu có giá trị lớn như vậy (hơn 50 tỷ đồng) đã được rà soát để công nhận trúng thầu nhưng sau đó lại sớm công bố huỷ kết quả trúng thầu? Và, vì sao trong hồ sơ dự thầu do bên mời thầu phát hành lại đưa loại thiết bị công trình máy lu bánh thép >=16T vào để tổ chức mời thầu?

Trước vấn đề này, ông Nguyễn Công Trường – Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đô Lương xác nhận sự việc thiết bị công trình máy lu bánh thép>=16T không có trên thị trường nhưng tổ tư vấn mời thầu vẫn đưa vào. “Trong dự toán của Nhà nước, thiết bị trên vẫn phải đưa vào. Tuy nhiên, thực tế trên thị trường hiện nay không còn nữa” – ông Trường nói.

Cũng theo giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đô Lương, hiện gói thầu đang được điều chỉnh để tiến hành tổ chức đấu thầu lại.

(Còn tiếp)

Tác giả: NGỌC THÁI

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn