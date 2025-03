Vào rẫy gỡ camera giám sát, 2 vợ chồng bị điện giật tử vong

Tối 8/3, thông tin từ Công an xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã tiến hành bàn giao thi thể anh Y.Q. (SN 1987, trú xã Thuận An, huyện Đắk Mil) và vợ là chị H.T. (SN 1990) cho gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin ban đầu, vào đầu giờ chiều cùng ngày, anh Y.Q. cùng với là chị H.T. vào khu rẫy của gia đình tại thôn Thuận Nam, xã Thuận An để tháo hệ thống camera giám sát. Tuy nhiên, đến khoảng 16h30 cùng ngày, người dân phát hiện cả 2 vợ chồng đã tử vong trong rẫy nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi phát hiện hai vợ chồng anh Y.Q. tử vong.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, nguyên nhân ban đầu được xác định trong quá trình gỡ hệ thống camera giám sát trên một cây sắt cao khoảng 10m, không may cây sắt va chạm vào điện lưới, điện giật khiến cả 2 vợ chồng tử vong tại chỗ.

“Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường. Gia đình nạn nhân xác định nguyên nhân 2 vợ chồng tử vong là do điện giật nên từ chối khám nghiệm tử thi nên đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự”, một cán bộ Công an xã Thuận An cho biết.

Tác giả: Văn Thành

Nguồn tin: cand.com.vn