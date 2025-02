Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia triển khai nhiệm vụ năm 2025

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Trong năm 2024, công tác an toàn, an ninh hàng không được đảm bảo, chất lượng dịch vụ được duy trì và nâng cao trong vận tải hàng không, đáp ứng nhu cầu của hành khách. Đặc biệt, các lực lượng đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với tình huống phức tạp, kiểm soát tốt tình hình, loại trừ yếu tố đe dọa khủng bố, phá hoại, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng từ xa, từ sớm, không để bị động, bất ngờ.

Tổng thị trường vận tải hàng không năm 2024 ước đạt xấp xỉ 76,4 triệu khách và 1,29 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng 5,1% về hành khách và 20% về hàng hóa so với năm 2023. Các đơn vị triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó với tình huống phức tạp về an ninh trật tự; kiểm soát tốt tình hình, loại trừ yếu tố đe dọa khủng bố, phá hoại…

Tuy nhiên, năm 2024, toàn quốc xảy ra 294 vụ vi phạm an ninh hàng không giảm 25 vụ so với năm 2023; 49 vụ trộm cắp trên tàu bay, 17 vụ trộm cắp tại cảng hàng không. Các sự cố uy hiếp an ninh hàng không được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân nhằm đưa ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa; chú trọng công tác giám sát khắc phục sau khi sự cố xảy ra.

Tại hội nghị, các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị đã thảo luận, phân tích về vấn đề đảm bảo an ninh hàng không dân dụng trong năm qua; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục, cũng như ứng phó các sự cố có thể xảy ra để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh hàng không dân dụng năm 2025.

Tại Nghệ An, năm 2024, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng. Các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao phối hợp liên ngành; tham mưu kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ huy khẩn Cảng hàng không quốc tế Vinh bảo đảm đúng quy định.

Cảng Hàng không quốc tế Vinh, Đại diện Cảng vụ hàng không tại Vinh, Tiểu đoàn căn cứ sân bay Vinh và các đơn vị ngành hàng không trên địa bàn tỉnh đã thực hiện có hiệu quả, phù hợp với quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng.

Các địa phương cấp huyện có liên quan thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng, chú trọng tuyên truyền việc chấp hành các quy định về việc không thả diều, chiếu đèn có tia laser, thả đèn trời, đốt rơm, rạ gây khói trong khu vực có hoạt động bay.

Trong năm 2024, tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh, các lực lượng chức năng đã phối hợp với an ninh hàng không của Cảng phát hiện, tiến hành xử lý 01 vụ, 01 đối tượng sử dụng giấy tờ không hợp lệ để đi tàu bay; 03 vụ vận chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ trái phép; 01 vụ việc liên quan đến thả diều gây cản trở hoạt động bay; 01 vụ hành khách gây rối trên máy bay.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, đảm bảo an ninh hàng không dân dụng là nhiệm vụ rất quan trọng. Trong bối cảnh thế giới có nhiều phức tạp, khó lường, nhưng Việt Nam được đánh giá là quốc gia an toàn hàng không.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an ninh, an toàn hàng không trên mọi lĩnh vực, địa bàn; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ các giải pháp an ninh hàng không. Chủ động, nắm chắc tình hình, kiểm soát rủi ro, sẵn sàng ứng phó với các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bộ Công an phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan khẩn trương đề xuất các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung các quy định về an ninh hàng không theo mô hình, tổ chức mới, phương châm là tuyệt đối không làm “rối loạn, đứt gãy” hoạt động vận tải hàng không trong nước và quốc tế, hướng đến phục vụ tốt hơn nữa cho sự phát triển hàng không và đảm bảo an ninh hàng không.

Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp tốt hơn giữa các đơn vị chức năng, thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn hàng không; trong đó, kịp thời cung cấp thông tin và thực hiện xử lý sự cố. Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung trong đảm bảo an ninh mạng, an ninh hàng không. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc đảm bảo an ninh hàng không, xây dựng văn hóa an ninh hàng không…

