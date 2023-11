UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11/2023

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Thanh An – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh phiên họp

Trong phiên họp chiều nay, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 10 và các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 10/2023; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác; tổng hợp nhật ký tham mưu xử lý văn bản của các Sở, ban, ngành, đơn vị; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Kế hoạch năm 2024 và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

UBND tỉnh cũng đã nghe báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2024 và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2023 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; Báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2024-2026 của tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác; tổng hợp nhật ký tham mưu xử lý văn bản của các Sở, ban, ngành, đơn vị

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải báo cáo kết quả thu, chi ngân sách n

Anh-tin-bai

Các đại biểu dự phiên họp

Báo cáo về quyết toán và đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2022. Báo cáo kết quả công tác đối ngoại 2023, Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận các nội dung, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, tình hình chung năm 2023 rất khó khăn ảnh hưởng đến thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội của đất nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng nhưng những kết quả tỉnh đạt được rất tích cực.

Công tác chỉ đạo điều hành được thực hiện linh hoạt, tích cực, quyết liệt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm

Về công tác chỉ đạo điều hành, ngoài sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh, công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh được thực hiện linh hoạt, tích cực, quyết liệt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. Tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu các ngành được nâng cao. Các ngành có sự nhuần nhuyễn hơn trong phối hợp tham mưu các nội dung trình UBND tỉnh, thời gian nhanh hơn, chất lượng tham mưu tốt hơn; đã có sự chủ động trong triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Đến nay, các ngành cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Kết quả phát triển kinh tế, tăng trưởng GRDP ước đạt 7 -7,3%, đây là kết quả hết sức tích cực. Tỉnh đã có 2 điểm sáng, đó là về thu hút đầu tư, đã thu hút được 46 nghìn tỷ đồng; thu hút FDI đạt trên 1 tỷ đô la, phấn đấu đến cuối năm 2023 đạt 1,5 tỷ đô la; tỉnh đã có sự chủ động trong thu hút đầu tư "5 sẵn sàng'’. Kim ngạch xuất khẩu cao hơn năm 2022, đạt gần 2,8 tỷ đô la.

Xây dựng Nông thôn mới đạt mục tiêu đề ra. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội duy trì được kết quả rất tích cực. Công tác lao động việc làm, an sinh xã hội được quan tâm.

Trong năm 2023, tỉnh đã tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành báo cáo đánh giá nữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tốt. Các chỉ số về cải cách hành chính như PCI, PAPI... có chuyển biến tích cực; lần đầu tiên tỉnh tổ chức công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và UBND các huyện. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo; trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác đối ngoại đạt được kết quả tích cực.

Tuy nhiên, trong năm 2023 có 4 chỉ tiêu chưa đạt (tốc độ tăng trưởng GRDP, thu nhập bình quân đầu người, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tỷ lệ đô thị hóa). Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến thu ngân sách. Giải ngân đầu tư công chưa đạt mục tiêu đề ra; nhiều đơn vị tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Việc thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược như Cảng nước sâu Cửa Lò và Cảng hàng không quốc tế Vinh chưa hoàn thiện các thủ tục để thực hiện.

Phấn đấu quyết liệt để đạt mục tiêu cao nhất

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương chủ động rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu để phấn đấu đạt kết quả cao nhất. Tập trung hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh, các báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các ngành để tổ chức công bố Quy hoạch tỉnh; tổ chức Hội nghị gặp mặt, trao đổi các nhiệm vụ của 3 tỉnh Bắc Trung bộ; hoàn thiện Đề án về bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Ngành Công thương bám sát Bộ, ngành Trung ương về Quy hoạch điện 8. Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam hoàn thành đề án mở rộng khu kinh tế.

Về giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phấn đấu giải ngân vốn đầu tư năm 2023 của tỉnh đạt trên 95%; cơ bản giải ngân hết nguồn vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023. Đối với các dự án hoàn thiện thủ tục thì cố gắng tập trung thực hiện trong năm 2023.

Về thu, chi ngân sách, các đơn vị ngành Tài chính cố gắng thực hiện đạt mức cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách; thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả.

Về các nhiệm vụ văn hóa, xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đảm bảo an sinh xã hội để chuẩn bị Tết Dương lịch 2024, Tết Nguyên đán. Sở Văn hóa, Thể thao tham mưu các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào năm mới, mừng Đảng mừng Xuân. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quan tâm đến các đối tượng chính sách theo tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau.

Các ngành rà soát lại chương trình công tác năm 2023; danh sách các nội dung đăng ký xây dựng Nghị quyết trình HĐND trong năm 2024. Duy trì đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với 28 chỉ tiêu mà ngành Kế hoạch và Đầu tư tham mưu; phấn đấu mục tiêu GRDP đạt 9-10%. Thống nhất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề xuất; phân ra các nhóm nhiệm vụ cụ thể để giao cho các ngành.

Trong năm 2024, tiếp tục phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu ở mức cao nhất trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra; thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội đã ban hành riêng cho tỉnh Nghệ An. Báo cáo Quốc hội để ban hành Nghị quyết bổ sung thêm cơ chế chính sách cho tỉnh. Triển khai có hiệu quả Quy hoạch tỉnh. Hoàn thành Đề án mở rộng địa giới thành phố Vinh; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính, Đề án mở rộng Khu Kinh tế Đông Nam.

Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực để thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược, các công trình trọng điểm. Thực hiện ở mức cao nhất giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính với quan điểm các doanh nghiệp, các nhà đầu tư không phân biệt đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài khi đã đến với tỉnh là phải đồng hành, phải hỗ trợ, phải coi các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư là khó khăn, vướng mắc của tỉnh để tháo gỡ. Tập trung công tác giải phóng mặt bằng để tạo mặt bằng các khu công nghiệp mới để tận dụng tối đa trong thu hút đầu tư. Thực hiện hết chỉ tiêu đất khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Tập trung nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức các cấp. Duy trì và đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự xã hội. Giải quyết các bức xúc ngay từ cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thông qua các báo cáo trình tại phiên họp.

Cũng trong chiều nay, UBND tỉnh đã thống nhất thông qua các dự thảo:

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. - Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh. - Dự thảo Quyết định ban hành bộ đơn giá thu nhận, lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu; xây dựng cơ sở dữ liệu; duy trì, vận hành hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Thúy - Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn