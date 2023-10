UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2023

Trong phiên họp chiều nay, UBND tỉnh đã thống nhất thông qua các nội dung: - Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, năm 2024. - Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số người làm việc và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2024 . - Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, xóm, khối, bản; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, xóm, khối, bản; định mức phân bổ dự toán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh. - Dự thảo Quyết định ban hành quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030. - Dự thảo Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ Thuật Nghệ An vào Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và đổi tên thành Trường Đại học Nghệ An. - Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào diện thỏa thuận hợp tác giáo dục, đào tạo giữa tỉnh Nghệ An nước CHXHCN Việt Nam với các tỉnh nước CHDCND Lào, học tập tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh. - Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh. - Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; xử lý thông tin đăng, phát trên báo chí và thông tin phản ánh trên mạng xã hội của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.