Tú ông cầm đầu đường dây gái gọi và “quái chiêu” dẫn dụ khách

Một tổ công tác khác đột ngột xuất hiện tại nhà riêng của Thái. Thấy công an, đối tượng tỏ ra hoảng loạn, thậm chí còn cắn vào tay một cán bộ tham gia bắt giữ. Tiến hành khám xét, công an thu giữ nhiều thiết bị điện tử chứng minh Thái là kẻ điều hành đường dây mua bán dâm nói trên. Công an cũng phát hiện trong vali của đối tượng số tiền lớn, các sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng tổng cộng hơn 10 tỷ đồng. Thái khai nhận, đã tạo lập, quản lý và điều hành 7 nhóm kín với tổng số 65.992 thành viên. Tại thời điểm bị bắt, vẫn có nhiều người gửi tiền đến tài khoản của đối tượng để được duyệt tham gia vào các nhóm kín trên.