Từ gói ma túy gửi vào trại giam, triệt phá đường dây ma túy do nữ quái cầm đầu

Ngày 27-10, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố 3 bị can Thạch Hồng Nhung (sinh năm 1996 ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội), Đỗ Thị Thảo (sinh năm 1992 ở phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Quốc Trung (sinh năm 1982 ở tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội; có 1 tiền án về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”, 4 tiền án, 2 tiền sự về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”, “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “Trộm cắp tài sản”) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Trước đó, khoảng 10h50 ngày 27-10-2023, Công an quận Hà Đông kiểm tra, bắt quả tang Nhung về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”; vật chứng cơ quan Công an thu giữ 1,383g Methamphetamine.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an quận Hà Đông đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nhung, Thảo và Trung. Quá trình khám xét đã thu giữ tại nhà của Thảo 396,198g ma túy loại Methamphetamine; 37,225g ma túy loại Ketamine; 90 viên nén các loại có tổng khối lượng 44,941g ma túy MDMA và 1 cân điện tử. Khám xét khẩn cấp đối với Trung tại phường Long Biên, quận Long Biên, thu giữ 436,055g ma túy loại Methamphetamine; 40,171g ma túy loại Ketamine; 9,683g ma túy loại heroine và 506,437g ma túy loại MDMA.

Đối tượng Thạch Hồng Nhung (trái)

Cùng thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm do cán bộ tại Trại tạm giam số 2 thuộc xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, (Hà Nội), chuyển đến. Thông tin cho biết, vào 15h20 ngày 26-12-2023, trong quá trình kiểm tra quần áo do Đ.T.H.(sinh năm 2000 ở phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) mang đến gửi cho chị gái là Thảo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 2 về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” phát hiện trong túi bên trái của chiếc áo khoác màu đỏ tím có 1 túi nylon, bên trong có chất tinh thể màu trắng, xác định là ma túy có khối lượng 0,074g.

Quá trình đấu tranh xác định, H. khai làm nghề lao động tự do tại quận Hà Đông. Sau khi được Công an quận Hà Đông thông báo việc chị gái bị bắt giữ, khoảng 13h ngày 26-12-2023, H. mang theo một số quần áo mùa đông của chị gái đến Trại tạm giam số 2 làm thủ tục gửi đồ cho người thân thì bị cán bộ Trại tạm giam số 2 kiểm tra, phát hiện và thu giữ.

Qua đấu tranh, Thảo cũng xác nhận khi bị bắt, đối tượng để chiếc áo trên tại nhà trọ ở Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, (Hà Nội). Số ma tuý trên, Thảo cất giữ để mang đi bán nhưng không nhớ đã bỏ quên từ thời điểm nào. Thảo khẳng định em trai không biết trong chiếc áo trên có ma túy và chỉ vô tình mang đến và gửi theo quần áo vào cho chị.

Căn cứ tài liệu xác minh, Công an huyện Thường Tín ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép chất ma túy” xảy ra tại Trại Tạm giam số 2 và quyết định khởi tố bị can đối với Thảo về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngày 23- 5- 2024, Công an huyện Thường Tín đã chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định nhập hai vụ án xảy ra tại Hà Đông và vụ án xảy ra tại khu vực Trại tạm giam số 2 để xử lý theo quy định của pháp luật.

Về phần Nhung, ngày 27-10-2023, đối tượng nhận được điện thoại của một người tên là Sơn gọi đến đặt mua 500 nghìn ma tuý đá. Nhung đồng ý và hẹn địa điểm giao hàng tại khu vực phường Phú La, quận Hà Nội… Sau đó, đối tượng đã liên lạc với Thảo để mua “hàng”. Sau khi nhận được tiền, Thảo hẹn Nhưng đến khu vực phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân để lấy ma tuý. Khi đối tượng đi đến trước cửa số nhà 45, đường tiếp giáp dịch vụ 2, tổ 2, phường Phú La thì bị cơ quan Công an kiểm tra, bắt giữ.

Đối với người khách tên Sơn hỏi mua ma túy của Nhung, cơ quan điều tra đã xác định là Nguyễn Thành Sơn (SN 1996, trú tại quận Hà Đông). Đối với Nguyễn Thành Sơn, tuy cơ quan điều tra chưa ghi được lời khai nhưng căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ, cơ quan điều tra xác định chưa đủ yếu tố để cấu thành tội phạm để xử lý đối với Sơn. Cơ quan Công an đã ra quyết định truy tìm; đề nghị Sơn có mặt tại cơ quan Công an để làm rõ sự việc.

Tác giả: Sơn Dương

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn