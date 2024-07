Truyền tải thông điệp ý nghĩa về công tác phòng chống đuối nước tại Nghệ An

Tham dự Chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Hà – Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH; Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐTB&XH; Lương Mai Anh - Cục trưởng Cục quản lý môi trường Y tế - Bộ Y Tế; Đoàn Hồng Vũ – Giám đốc Sở LĐTB&XH cùng hơn 100 em học đại diện cho hơn 900.000 trẻ em toàn tỉnh.

Về phía Nhà tài trợ có Bà Kelly Larson - Giám đốc Chương trình phòng chống tai nạn thương tích, Quỹ từ thiện Bloomberg; bà Vandana Shah - Phó Chủ tịch về tăng cường hệ thống y tế, Tổ chức Chiến dịch vì trẻ em không thuốc lá.

Đại biểu tham dự Chương trình

Đ/c Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐTB&XH nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng chống đuối nước và vai trò của gia đình trong công tác này

Nghệ An là địa phương có đường bờ biển dài, có nhiều sông, suối, hồ, ao, mương, kênh, đập gần ngay khu dân cư sinh sống. Cùng với đó, khí hậu thời tiết nắng nóng, mưa lũ thất thường nên tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn đuối nước, đặc biệt là với trẻ em. Theo thống kê của tỉnh, từ năm 2021 đến tháng 06/2024, toàn tỉnh đã có 179 trẻ em bị đuối nước. Con số này là hồi chuông báo động cho mọi gia đình và toàn xã hội. Đuối nước trẻ em không chỉ gây ra những tổn thất to lớn về con người mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, tinh thần của gia đình, cộng đồng, để lại nhiều hệ luỵ đối với xã hội.

Bà Kelly Larson - Giám đốc Chương trình phòng chống tai nạn thương tích, Quỹ từ thiện Bloomberg bày tỏ ấn tượng khi công tác phòng chống đuối nước ở Việt Nam được sự quan tâm của các Bộ, ngành và địa phương các cấp

Nhận thức được sự cấp bách của vấn đề này, thời gian qua tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác phòng chống đuối nước. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân về nguy cơ đuối nước; hàng năm, tổ chức các chiến dịch truyền thông trên phạm vi toàn tỉnh. Cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp đã thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp phòng chống đuối nước. Trong đó, việc rà soát các điểm nguy cơ gây đuối nước để cắm biển báo, biển cấm được làm thường xuyên; ưu tiên đầu tư xây dựng bể bơi, tổ chức các lớp học bơi cho trẻ em, xây dựng các khu vực an toàn cho trẻ em vui chơi, giải trí...

Đ/c Nguyễn Văn Nam – Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH phát biểu

Bên cạnh những nỗ lực của tỉnh, thời gian qua được sự quan tâm của Bộ LĐTB&XH và Quỹ từ thiện Bloomberg, tổ chức Chiến dịch vì trẻ em không thuốc lá đã quan tâm hỗ trợ tỉnh Nghệ An tiếp nhận và triển khai Dự án “Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em” giai đoạn từ năm 2021 đến 2023 và tiếp tục triển khai giai đoạn năm 2024-2025 tại 16 xã thuộc 4 huyện có tỷ lệ đuối nước trẻ em cao trên địa bàn tỉnh (Anh Sơn, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu).

Mô hình dạy bơi an toàn của Dự án thời gian qua đã được nhân rộng ra các địa phương khác. Hàng năm, trên địa bàn tỉnh có khoảng 700 lớp học bơi miễn phí cho trẻ em từ nguồn ngân sách của địa phương và nguồn xã hội hóa.

Các đại biểu và các em học sinh thực hiện nghi thức lắp ghép, hoàn thành bức tranh khổng lồ “Phòng, chống đuối nước trẻ em” ngay trên sân khấu với thông điệp cùng chung tay phòng, chống đuối nước.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được; giảm thiểu tai nạn đuối nước trong thời gian tới, cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội, đặc biệt là vai trò của gia đình và chính trẻ em, học sinh... Trong đó, cần tập trung vào những chương trình giáo dục, đào tạo kỹ năng bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho các em từ các trường học cho đến các cộng đồng dân cư. Các cơ sở giáo dục phối hợp với gia đình quan tâm, giáo dục để các em có kỹ năng phòng chống đuối nước, đồng thời có trách nhiệm quản lý, trông coi con em mình đảm bảo an toàn tại môi trường sống của gia đình, cộng đồng, đặc biệt là ở những nơi có nguy cơ đuối nước cao.

Đại biểu tham quan khu vực trưng bày những tác phẩm nghệ thuật sáng tạo và ý nghĩa, được thực hiện bởi các em học sinh với chủ đề phòng chống đuối nước.

Khu vực "Giải cứu" là một hoạt động trải nghiệm thú vị và hấp dẫn nhằm rèn luyện kỹ năng cứu hộ và ném phao cứu người hiệu quả.

Ngày Gia đình hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống đuối nước là sự kiện có ý nghĩa quan trọng; qua sự kiện này mỗi gia đình, trẻ em, học sinh và cộng đồng hiểu được tầm quan trọng và nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc phòng chống đuối nước.

Lãnh đạo Sở LĐTB&XH hi vọng và tin tưởng thông điệp “Đuối nước - Khoảnh khắc sinh tồn” sẽ được lan toả đến mọi người, mọi nhà, nhắc nhở các bậc cha mẹ, thầy cô giáo và mỗi trẻ em, học sinh luôn ý thức và tích cực chia sẻ, lan toả những kiến thức về phòng chống đuối nước để bạn bè, người thân có thể được bảo vệ bản thân an toàn.

