Trung Quốc tuyên tử hình tài xế ‘xe điên’ làm chết 35 người ở Chu Hải

Người dân địa phương tưởng nhớ các nạn nhân. Ảnh: Reuters.

Tân Hoa xã dẫn cáo trạng cho biết bị cáo Phàn Duy Thu do không hài lòng với cách thức tài sản được chia sau khi ly hôn nên đã cố tình lao xe vào đám đông hôm 11/11 để trút giận.

Chiếc xe đã đâm vào nhiều người đang tập thể dục ở một trung tâm thể thao địa phương, gây ra thiệt hại lớn về nhân mạng. Bị cáo đã nhận tội, tòa cho biết.

“Động cơ gây án của Phàn đặc biệt đê hèn, bản chất vụ án đặc biệt tàn ác, phương pháp gây án đặc biệt đẫm máu, hậu quả vụ án đặc biệt nghiêm trọng và hậu quả đối với xã hội đặc biệt to lớn. Do đó, bị cáo cần bị xét xử nặng nề theo pháp luật”, South China Morning Post dẫn tuyên bố của tòa án.

Vụ việc hôm 11/11 là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử Trung Quốc hiện đại. Ngoài 35 người thiệt mạng, hơn 40 người cũng bị thương sau vụ việc.

Sau vụ việc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi thủ phạm phải bị trừng phạt nghiêm khắc theo pháp luật, cũng như đề nghị giới chức địa phương nỗ lực điều trị nhưng người bị thương và rút ra bài học.

Một số đoạn video quay được từ hiện trường cho thấy nhiều thi thể nằm la liệt trên đường. Các nhân chứng kể lại chiếc xe đã lao với tốc độ tới 70-80 km/h, tạo ra âm thanh “như động đất”.

Trước đó, hôm 23/12, tòa án Trung Quốc cũng tuyên án tử hình, nhưng hoãn thi hành án hai năm, đối với hung thủ đâm xe vào người đi bộ tại thành phố Thường Đức, Hồ Nam hôm 19/11.

Your browser does not support the video tag.

Hiện trường vụ ôtô đâm chết 35 người ở Trung Quốc Cảnh sát cho biết một tài xế đã tông chết 35 người và làm bị thương nặng 43 người khác, khi lao xe vào những người đang tập thể dục ở thành phố Chu Hải, miền Nam Trung Quốc.

Tác giả: Hà Thủy

Nguồn tin: znews.vn