Trộm đào đường hầm vào trung tâm thương mại, 'cuỗm' hơn 700.000 USD

Những vụ trộm đào đường hầm tưởng chừng hi hữu đang ngày càng xuất hiện nhiều. Hồi tháng 4/2023 tại Mỹ, một nhóm trộm đã đào lỗ từ một quán cà phê tên Seattle Coffee Gear bên cạnh cửa hàng Apple Store ở trung tâm Alderwood Mall, vượt qua hệ thống bảo mật và lấy đi 436 chiếc iPhone trị giá ước tính 500.000 USD. Eric Marks, giám đốc Seattle Coffee Gear, bày tỏ sự ngạc nhiên, nói rằng ông sẽ không bao giờ nghi ngờ rằng cửa hàng của họ nằm cạnh Apple Store, vì cách bố trí của trung tâm mua sắm này khá dễ gây nhầm lẫn. Có vẻ như những tên trộm đã nghiên cứu tỉ mỉ cách bố trí trung tâm mua sắm và lên kế hoạch cho vụ trộm lớn của chúng với độ chính xác và tỉ mỉ tuyệt đối. Trước đó nữa, cuối năm 2022 tại Ấn Độ, kẻ trộm đã mở rương tại một ngân hàng ở Kanpur, Uttar Pradesh (Ấn Độ) và lấy trộm số vàng 1,8 kg, trị giá khoảng 120.000 USD vào thời điểm đó. Được biết, bọn trộm lẻn kho tiền của ngân hàng qua một đường hầm dài 3m. Chúng đào đường hầm từ một khu đất trống cạnh chi nhánh Bhanuti của Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ. Vụ việc "hoành tráng" nhất được phát hiện năm 2017 tại Brazil, khi nhóm đạo tặc gồm 16 tên cướp ngân hàng đào một đường hầm dài gần 600m, chạy từ một ngôi nhà cho thuê gần đó đến chi nhánh Sao Paulo của Ngân hàng Banco do Brazil thuộc sở hữu của chính phủ. Rất may, nhóm cướp chưa kịp thực hiện âm mưu. Đường hầm được đào bằng tay, đất được chất vào bao tải và vận chuyển qua một ngã ba trong đường hầm đến cống thoát nước mưa ngầm. Để vào đường hầm, các thành viên băng đảng đi xuống một chiếc thang dài 2m từ một trong các phòng trong ngôi nhà thuê. Đường hầm cao khoảng 1,5m, được gia cố bằng dầm sắt và gỗ, thậm chí còn được nối dây đèn.